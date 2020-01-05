距離投票只剩下六天，時代力量黨主席徐永明今5日(日)一早在基隆宣傳政黨票，午則趕往高雄陪鳳山立委候選人陳惠敏掃街，徐永明對於時代力量的全國政黨票和鳳山陳惠敏的選情都十分樂觀。

徐永明在臉書PO文指時代力量真的是充滿活力、幹勁十足的年輕政黨！最後六天，讓我們一起加油，讓最有監督POWER的團隊進入新國會，打貪除弊保證全年無休！政黨票一定要衝到10%、把黃國昌留在立法院！

徐永明今早受邀到基隆和時代力量基隆市市議員陳薇仲 、台灣自游跑的跑友們，一起組隊路跑宣傳時代力量6號政黨票。路上民眾也感受時力熱情，紛紛比出手勢回應。

「這一席絕對會從高雄人的角度出發，不問藍綠，只問什麼是對高雄人最好的，鳳山最好的選擇就是陳惠敏！」時力黨主席徐永明委員今5日(日)午2點半陪同時代力量鳳山區立法委員候選人陳惠敏和志工們一起在鳳山進行車隊掃街。陳惠敏團隊士氣高昂，一齊高喊「鳳山陳惠敏、5號一定贏！」

徐永明對於時代力量的全國政黨票和鳳山陳惠敏的選情都十分樂觀。針對時代力量政黨票，他以時代力量全國巡迴在高雄的街講活動非常成功、民眾反應非常好，黃國昌委員簽名簽到手軟，他對高雄的政黨票有信心。徐永明說：「就像我在每個地方說的，政黨票一定要衝到10%、把黃國昌留在立法院！」各地的政黨票宣傳也如火如荼地在進行中，民眾的反應都很好，他對於整體時代力量政黨票是樂觀期待的。

針對鳳山區立法委員候選人陳惠敏的選情，徐永明說：「昨天才造勢，今天又來高雄的原因，正是希望臨門一腳把陳惠敏送進立法院！」他認為，選民現在希望的是理性、問是非的問政，他認為陳惠敏完全符合這個條件。

徐永明說：「以陳惠敏的能力，她不只是鳳山最好的選擇，跟高雄其他許多區域候選人比起來，我覺得時代力量推出陳惠敏，是我們的驕傲！」

陳惠敏表示，距離投票只剩下六天的時間，參選至今這六個月的時間，受到許許多多鳳山市民朋友們的溫暖鼓勵。陳惠敏說：「最近這一個月以來，大家期望我能夠持續努力，贏得最後的勝利。」她也感謝黨中央一直到高雄來幫她的忙，尤其是黨主席徐永明，來到高雄不止五次，希望時代力量能夠在南部有一席立法委員，成為南部的驕傲。「這一席絕對會從高雄人的角度出發，不問藍綠，只問什麼是對高雄人最好的，鳳山最好的選擇就是陳惠敏！」

今下午車隊自陳惠敏競選服務處出發，一路上受到許多民眾的鼓勵和讚聲，陳惠敏團隊期望帶著鳳山鄉親的期待，衝向勝選，進入國會！鳳山陳惠敏，5號一定贏！

另值一提的是，🤙百萬人民挺時代力量全國巡迴🤙 黃國昌晚間在台南花園夜市，也獲得眾多迴響，眾多年輕粉絲都高興的與其合影，透過直播有網友留言說，目前老師粉絲已擴展到小學了.....#政黨票請投6號時代力量#把黃國昌留在國會#公平正義改變台灣