新北市府廣場前的大型活動早已於20日全部結束，但聖誕燈飾佈置及市府大樓牆面的光雕秀每晚仍造成板橋區大塞車及人潮。示意圖／擷自2020新北歡樂耶誕城官網

冬至剛過，中國武漢肺炎疫情在全球各地再度肆虐，歐美已有多國再次進入封城狀態，台灣防疫雖領先全球，但維持253天零本土確診的紀錄在今天也遭打破。消息一出，引發民眾恐慌情緒，台股更瞬間崩跌207.5點。跨年活動即將到來，活動是否照常辦理，中央及各縣市首長第一時間都進行表態，力求讓民眾清楚自己的判斷是否「夠精準」、是否「夠符合民意」。

全台最具指摽性的跨年活動無疑是台北市政府，昨天（22日）下午率先由黃珊珊副市長召開記者會宣布「跨年不會停辦、101煙火照常舉辦，但會增派現場志工要求參加民眾戴口罩」。不料記者會才結束，新北市政府立刻敲鑼打鼓發布「新北耶誕城即起停止戶外集會活動，但既有的貨櫃屋，光雕秀、光廊仍舊一切照常，並且要求民眾全程配戴口罩」。

新北市政府這項宣布，無疑是要與跨年照辦的台北市政府較勁，試圖再次複製侯市府在年初對防疫「超前部署」形象塑造的模式。侯市府非常重視媒體宣傳，侯友宜市長連在議會答詢時，眼神不時都要瞄往議員身後樓上記者席即可見一斑。疫情當下，新北市府若為塑造「超前部署」的形象而引發民眾的集體恐慌，實在有失一個有為市府該有的作為。

停止耶誕城集會莫非是為搶聲量？

仔細攤開新北耶誕城的活動檢視，在12月20日前，耶誕城的所有大型活動早已全部結束，但耶誕城的本體不僅是演唱會，市府廣場前的聖誕燈飾佈置及市府大樓牆面的光雕秀仍是每晚造成板橋區大塞車及人潮的主因。即便如此，新北市府仍舊搶著發佈「即起停止耶誕城戶外集會活動」的消息，很難不讓人認為是在搶聲量，若新北市府要超前部署，何不即刻關燈取消耶誕城系列活動？

面對疫情，中央及各縣市首長的所有政策發布，應要積極降低民眾的恐慌感及提升社會大眾的防疫意識。中央在衛福部陳時中部長的記者會中即明確向人民報告，「本土案例雖出現，但因有明確的感染源，所以大型活動不會限制，不過跨年辦理仍要遵循五大原則才可辦理」。

台灣民眾在經歷SARS及今年整年的疫情考驗，大多具備「超前部署」的防疫素質，故零星本土案例產生之時，各縣市首長若能將狀況清楚說明，適時提醒民眾防疫須知，不僅不會造成大規模的無端恐慌，更能讓民眾維持既有的生活型態。

但若在此時作出譁眾取寵的政策宣布，或只為與其他縣市政府PK聲量，那「超前部署」恐只會成為「超會作秀」而已。