蔡英文的「假博士案」被多位台美博士學者指控，可謂證據確鑿。至今蔡未能提出有公信力的英國政經學院的博士證書和論文；至於蔡自己提出的論文不管是格式內容有太多的漏洞和瑕疵，其如同一疊散亂的草稿，而且天下僅此一份！其珍稀如同摩西的十誡原稿。而至今也提不出論文審核者。美國獨立記者 Michael Richardson 屢次向政經學院申請，甚至跟英國有關當局申訴，也無法得到清楚的回答；如同在 2008 年，美國對馬英九綠卡的回應是「不介入台灣的內部政治問題」和 2012 年的回應是「馬的綠卡問題很複雜」；對於總統的誠信問題，被挑戰成功，的確會造成相當的波動；所以英美認為那是台灣內部的問題，也就可以了解；只要台灣人不在乎，那是不干英美的事！不是嗎?

蔡英文把其在政大和東吳大學的資料列為國家機密 35 年；在一個民主國家，對於政治人物的要求是「資料透明」，蔡英文此舉不是「此地無銀三百兩」嗎?

千年名言《莊子·胠篋》：「彼竊鈎者誅，竊國者為諸侯；諸侯之門而仁義存焉。」（鈎：帶鈎。白話譯為：那些偷了一個帶鈎的人要受懲罰處死，而盜竊一個國家的人卻做了諸侯。諸侯之家有仁義之名，那不就是剽竊來的仁義聖知嗎？）

蔡英文在司法追殺指控者，以提告示自己的清白，至於如何審判和司法對擁有最高權力者的公信力，一直以來是台灣人高度存疑的。另外媒體封鎖到對這種大事也鮮為人知！

另外在民報有一專欄教授作家，推論蔡博士論文不會造假，基本上是「相當然爾」：

「在政治的路上，我比她早出道，我在1991年就代表民進黨出來選國大，在蔡還沒踏入政治圈時，我就聽她們班上的同學跟我說，她拿到博士回台教書了。所以，我當然就很難去想像：她在那個時候，就有必要用各種手段去弄假論文，去取得博士學位嗎？如果說她回來馬上進入政治圈，那麼我們就比較容易推定這種可能性很大。當然，總統有誠信的問題，不能造假，彭先生當然有權利去追究，只是從我以前所知，我個人實在很難相信蔡的論文是造假的，要我一起去追究所謂的論文門，這跟我所知的事實似乎有差距。」為什麼他不是反駁那幾位挑戰博士學位作假的論證呢?

我無法理解這個事理邏輯的推論在那裡？如果在美國的陪審員以提出這種論證作為判定的依據是不可能被接受的。不管在台灣或美國，如果要應徵一個工作，應徵者提不出自己擁有的學歷，當然被假定是信用有問題，除非有政治考量，是否不會被錄用的，何況在互聯網時代，電子查詢非常快速方便。

另外台灣綠營最普遍的不追究這個議題的原因，是如同這位教授所言「博士越多，台灣會越進步嗎？」「總統不需要博士」，這是「做事的執行力問題」當然與博士無關，蘋果創辦人賈伯斯和微軟創辦人蓋茲，和臉書創辦人祖克伯都沒有大學學位，這種學歷無關能力已是非常普通的常識。博士造假而非法取得國家的公務職外那是「訴欺罪」，是犯罪！

另外一種人認為中共謀台，虎視眈眈，我稱之為「被綁架」的危機感。我非習包子的謀士，所以無法知道，台灣的總統非任期結束的下台，是否會造成中共犯台，不過從這一年多以來，美日歐洲等民主國家的共同認知，今天沒有台灣台海問題而是西太平洋的區域安全問題；更何況日本前首相也是目前最具影響力的國會議員安倍晉三兩次公開對中共嗆聲「台灣有事就是日本有事，日本有事就是在美日安保條約的美國有事」不就是佐證嗎？沒有人保證台灣的總統不會意外死亡，在體制下，不是有法定継承和代理人嗎？如果一個民主開放的國家，國家安危寄託在最高領導人的存亡，那麼老蔣小蔣的駕崩，整個台灣如喪考妣，不就是完全可以接受嗎？民主政治最可貴的之一，就是法治而非人治之「寄天下之死生於一強人之領導」！

另外一種「杞人憂天」的看法，就是總統下台會造成派系重新洗牌造成社會動盪，君不見今天，在年底縣市長選舉初選尚未開始，在屏東縣的民進黨已是鬥的刀刀見骨，現任縣長以縣長的資源公然指定接班人，吃相非常難看！在中國國民黨遺留下來的體制不徹底翻新（overhaul) , 政治派系鬥爭永遠不會不激烈!

為了蔡英文，許多深綠朋友彼此交惡, 這個假博士案沒有澄清是會敗壞社會道德和政治文化，......回顅李前總統主政時，認同本土一直在擴大中，如同奇美許文龍所說「那是一段譲台灣人最充滿信心的時期」，因為李有「中心思想核心價值和治國宏觀」在這個思想指導下他有戦略和戰術! 李前總統的中心思想和核心價值在「民意代表和領導人由被管理的人民直接選舉產生」「民主的真諦在於反對黨進入權力的核心」「台灣走入國際社會的舞台」。民主政治的演化和進展是需要時間，台灣仍然距離先進社會仍然有遙遠的距離，先進不在財富而是在優質的文化；不知蔡英文的「中心思想和核心價值」是甚麼？當然政治是「金錢」和「權力」的遊戲，雖然是齷鹺的，但是我們可以選擇堅持自己認定的價值和公理原則！