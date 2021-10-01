雙十國慶倒數，國軍緊鑼密鼓練習，陸軍航空特戰指揮部出動CH-47型契努克運輸直升機，吊掛65坪「史上最大」的國旗預演國慶典禮。媒體報導「冉冉升空飄揚，氣勢磅礴」？

10月10日當天，這幅巨大的中華民國國旗將通過總統府上空；然後屬於中國國民黨的國旗，宛若狠狠地插在台灣所有的中正路、中山路上；尤其中華民國的首都台北市，更是忠孝、仁愛、信義，和平等路；忠孝橋等所有的橋樑鋪天蓋地出現紅旗飄揚！為此，高市議會連續兩天為了國旗出現攻防，國民黨團在議事廳發放國旗，要求國慶期間應該「旗海飆揚」？

每年的雙十節，中華民國國旗一年又一年的插進台灣人的心坎裡，彷彿重創著台灣人傷痛的心靈？無奈、無語問蒼天！若是國民黨今天認同台灣，薄海騰歡也就罷了？但是國民黨拋棄、背叛兩蔣的「反共」與「三不」，黨國餘孽還有忠孝、仁愛、信義，和平嗎？

對他們的偉大領袖兩蔣的不忠不孝，對台灣的不仁不義，以「和平」為幌子將台灣奉送給中國，共同葬送極權主義之下當奴隸，對得起餵養國民黨的台灣嗎？高雄市議會國民黨團還送小國旗給陳其邁，邀他喊中華民國生日快樂，簡稱「中國」的國旗台灣人會高興嗎？宰制台灣人莫此為甚！

最不堪的是，新當選的國民黨主席朱立倫，一篇向中國共產黨交心，引起「天怒人怨」的檄文，竟然國共共同譴責「台獨」；更以「中華民族大義」「為民族復興」，共謀「消滅台獨」，為中共實現「台灣是中國的一部分」當馬前卒？

為國民黨的中華民國慶生，有必要嗎？

朱立倫與共產黨國共駭人的共同指責：「惟近年來，在『民進黨執政下』，採取「去中」、「反中」政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民極度不安。」完全執政的民進黨政府，是麻痺不仁了嗎？每年還行禮如儀的為其慶生，今年更擴大舉行不是更為反諷遭到羞辱嗎？黨國餘孽為著幹掉民進黨而與共產黨交心，揚言共同消滅台獨，可見民進黨即使討好國民黨或共產黨下場都是一樣？

這樣染紅的中華民國，這樣意欲「消滅台獨」的國民黨中華民國國旗，當10月10日飄揚在陸海空的時候，在總統府觀禮台的外賓如何看待台灣的「台灣」？不是更令人難堪、分外刺眼嗎？尤其在世界紛紛直呼「台灣」正名的時候，台灣還在為這個「殭屍國家」大肆慶祝，並以鋪天蓋地的國旗屈辱著台灣人，顯然有一股力量任其延續下去，中華民國國旗依然宰制著台灣人錯亂的思考！？

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