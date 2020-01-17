屏東勝利星村「花現鼠光」燈節點燈暨年貨大街活動明18、19日登場！結合光藝術眷味燈飾及超過60攤的手作創意與眷村美食，重現往常濃厚、熱鬧的眷村過年氣氛。現場還有迎接全中運設計的棒球版和舉重特仕版勝利星村小P孩提燈限量發送，俏皮造型十分討喜。

勝利星村燈節以懷舊年味為主題，包括將眷村老物件打包成逢年過節禮物的「星村獻禮」、還原老家過年景緻的「村中記憶」、閃閃動人的「花顏巧羽」、溫馨童趣的「小P孩元宵節」，鼠年新春喜氣的夜光花園等都會在眷村裡綻放曙光。此外，各品牌店家門前迎『春』納『福』紅色燈籠高掛，將勝利星村打造成「屏東最有年味的地方」。

勝利星村燈節明18日下午6時正式點燈，從當天下午3時就開始進行到晚上的年貨大街，攤商們就像是屏東的縮影，有海味十足的豐漁週記烏魚子、菊貝干貝三鮮醬，也有懷舊的祝媽媽眷村美食及讓你好運花生的古早味純手工米香花生酥，還有各種手作創意及小吃美食。

最特別的是屏東在地超過50年傳統老店「復興肉酥」，從屏東夜市裡的一個小小攤車至今深耕一甲子，是屏東許多在地鄉親們逢年過節送禮的味蕾記憶。創新的產品並加入枋山愛文芒果、原住民紅藜及九如無毒檸檬等屏東在地優質的農特產，讓從未來過屏東的朋友們也能夠體驗屏東濃濃真誠實在在地好滋味。

除了年貨大街，從大年初三開始到初五，一連三天下午3時至9時，有結合文創懷舊商品的巷弄市集與街頭藝人的演出，2月8日、9日則有元宵燈謎狂歡之夜。

2020鼠年的勝利星村，除了年味、美食和歷史等充滿文化底蘊的燈節裝飾，還有以奇幻夜光花園為主要創作概念的「花」主題光藝術裝置。包括在日式眷舍後院裡跳舞的花精靈、閃閃動人的花顏巧羽、家家戶戶都賀喜的新春炮竹和回憶童年的懷舊步道，都會在屏東眷村裡綻放曙光。

2020的燈節，勝利星村的「花現鼠光」將結合光藝術、年貨大街和街角市集，用最懷舊的氣氛帶大家坐上時光機，從年前辦年貨玩到元宵猜燈謎。

▸▸ 點燈・年貨大街

01/18（六）－01/19（日） 15:00-21:00

▸▸ 春節・街角市集

01/27 初三－01/29 初五15:00-21:00

▸▸ 元宵・燈謎狂歡

02/08（六）- 02/09（日）15:00-21:00