如何緩解癌疲憊與癌低落是抗癌路上一大課題，過往觀念總認為疲憊時應該多休息、多睡覺，台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，有多項研究發現，透過中低強度的瑜珈訓練可以明顯改善癌因性疲憊。國內有超過9成癌症病人曾受到癌因性疲憊症困擾，根據台灣癌症基金會多年服務觀察，民眾在確診罹癌後與經歷治療期間的不適感時，容易出現低潮，影響持續治療的意願。有鑑於此，台灣癌症基金會與友信醫療集團攜手推出一系列癌友瑜珈課程，加入正念減壓，結合呼吸與瑜珈伸展的癌友專屬課程設計，幫助逾百位癌友減緩癌疲憊與走過癌低潮，8成癌友學員在完成八週癌友瑜珈課程後，因癌症或治療感受到的持續疲憊感有下降。

莫輕忽癌疲憊、癌低落，恐影響治療意願

癌疲憊成因眾多，包括治療藥物、癌症本身，甚至是罹病後的心理壓力，都可能引發癌疲憊。台灣癌症基金會執行長賴基銘醫師指出，臨床上有許多病人治療後出現疲累，而後因為疲累而整天臥床，漸漸地連運動、吃飯都無力進行，甚至想要延期治療，影響治療效果。癌友的低落心情加上癌疲憊，進而影響到持續積極接受治療的動機與意願。

友信醫療集團 關懷生命，致力提升生命品質

友信醫療集團表示，癌症病人與家屬要面對的是長時間與疾病相處，與適應疾病在治療中所帶來的衝擊。因此與台灣癌症基金會合作推出癌友瑜珈專屬課程，盼能透過瑜珈的舒緩癌因性疲憊症，並協助結束療程的癌友，提高生活及睡眠品質，加速返回正常生活。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，癌友瑜珈是專為癌友設計的瑜珈課程，課程設計得到台大物理治療學系指導，特別針對癌友在治療期與初癒期設計，可幫助癌友減少因治療受到上肢水腫、肌筋膜沾黏所困擾，並導入能促進淋巴回流、肌筋膜放鬆等伸展的瑜珈動作，達到有效率的呼吸、適度伸展。蔡麗娟表示，考量到癌友可能因治療而影響到的身體限制，例如，乳癌患者常出現的淋巴水腫，腸胃道癌患者因開刀對腹部耐受性較差等，因此，在瑜珈體位法的設計上，以伸展為主，搭配能融入日常生活中的輔具，例如：居家運用牆壁與地板、搭配椅子變換容易操作的體式等。讓原本對癌友來說困難的瑜珈體位，也能輕鬆操作，提高活動力。



台灣癌症基金會推出專屬癌友的瑜珈課程，加入正念減壓，結合呼吸與瑜珈伸展。圖／台灣癌症基金會

正念減壓 結合呼吸與瑜珈伸展

參與多場癌友瑜珈課程教學的瑜珈老師Mimi指出，在為癌友設計課程時，亦特別加入正念減壓與呼吸的練習，因癌友學員常處於高壓的情緒狀態，對於未來的不確定感、對於身體狀況的焦慮，甚至是否成為別人的負擔，拖累家庭…等，因此在癌友瑜珈裡，也強化正念減壓與呼吸的練習，幫助癌友學習與生命的「不確定」共存，練習把專注力放回自己身上。有高達八成五的癌友瑜珈學員，在完成八週的課程後，感受到心理狀態更穩定，亦減緩癌症本身與治療造成的不適。在百位癌友學員中，有55%以上癌友是從來沒有瑜珈經驗，有許多癌友甚至在罹癌前都沒有運動的習慣。反而是因為透過一系列的癌友瑜珈課程，讓癌友學員們藉由每周一次規律的課程，從舒緩的伸展動作、導引式的呼吸練習、做為初階訓練體能的方式，進而幫助癌友逐步恢復體力。

癌友瑜珈系列課程擬持續推出，詳洽 台灣癌症基金會官方網站

台灣癌症基金會與友信醫療集團自2020年起連續兩年共同合作開辦癌友瑜珈課程，至今開辦80個班級，服務據點分布台北及高雄，成功幫助超過百位癌友緩解癌疲憊與罹癌後的低落感。乳癌術後常見淋巴水腫症狀的癌友學員小琳表示，癌友瑜珈大幅緩解淋巴水腫的不適感。79歲高齡且患有肺腺癌的病友林女士在術後，曾因肺積水而出現喘與胸痛的症狀，很開心透過癌友瑜珈課程獲得舒緩，覺得自己終於能好好呼吸了。