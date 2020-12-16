作者認為，老並不等於有別人要替你做事的權利；譬如運動平衡系統未老化，就無需別人讓座。退化的器官使您做不到的事要放棄，不要勉強；相反的能做的事自己做，不時鍛鍊自己的正常器官或組織的生理功能。圖／作者提供

我過去曾寫過一些最近「為老之道」或「為老之尊」的文章，隨著年齡增長，有新的體驗與感受，還是不吐不快。還有，過去這些文章的簡要摘要版都貼在中央通訊社的名人部落格或刊載全球中央雜誌，三年前無預警關站，幸好我有備份存檔。以前報載有位名藝人回批資深作家「為老不尊」。論語亦有這一段；子曰：「幼而不孫弟，長而無述焉，老而不死是為賊」，責備老而無德行者的話。過去同齡同事，好意寄來曾野綾子寫的「戒老錄」，或稱老年之戒，深有所感。

台灣步入老年化人口，2025年成為世界上超高齡人口社會，意即65歲以上老年人口占總人口比率達到20％。除了要政府重視老人問題，身為資深國民，覺得也應該探討為老之道，特別從醫學角度來談。

從醫學角度談為老之道

雖然領有敬老卡，享受福利與年齡特權，但是健康程度在老年人個別差異性大，與年齡並不一定相符，亦即生理年齡並不等於實際功能年齡，所以自己還是要體認老人不是頭銜也不是資格。既使同一個人，器官的不同，老化的速度不一樣。所以老並不等於有別人要替你做事的權利；譬如運動平衡系統未老化，就無需別人讓座。退化的器官使您做不到的事要放棄，不要勉強；相反的能做的事自己做，不時鍛鍊自己的正常器官或組織的生理功能。

基本上老人近距視力變差，黑暗適應能力降低，生活環境應有充足的照明；高音頻聽力喪失，分辨聲音來源有困難，應知會讓對方知道；認知功能變慢，對語言反應變慢，並非選擇性耳背；嗅覺味覺降低，常食之無味，降低食慾；老化使免疫力降低，抗體產生減少，對疫苗的反應較差，盡量少在人群擁擠或交通雍塞時出門。由於口腔粘膜萎縮、唾液分泌減少，及牙齒缺損與牙周病，容易營養不良，並小心身體與口腔老人獨特的體味，善于清潔與利用古龍水或香水。視力、聽力或身體有問題及早就醫，不要以為「老人就會如此，也不會好」、「吃老無路用」而忽略或放棄。對自己身體的機能障礙不要找藉口，突然有性格上的改變，可能起因于疾病要仔細檢查。

老化後使血壓上升，心臟排出量降低，周邊血管阻力增加，肺功能降低，血糖耐受力不足，基礎代謝率減少，骨頭密度減少，肌肉組織減少。骨鬆加上肌少症因此運動曬太陽是很必要的，大部分老人都有空，每天要做適當的運動。多肌肉細胞融合的肌束纖維旁有衛星細胞，可以再生，問題自己要足夠的運動來活化再生。有空多旅行，若沒有羈絆，要享受自在的自由。睡眠時間減少，變成多相型睡眠，許多老人常誤以為患了失眠症或失智症，要了解適應。

大腦組織逐漸減少，特別額葉與顳葉使反應時間延長，即時記憶衰退，長遠記憶亦需較久之時間才可回顧，其實這種年齡造成腦皮質的退化，與失智不一定有關。但由於記憶的衰退，使老人變得小孩子氣，嘮叨與固執，人際關係變差。若以「為老不尊」事件而言，記得對別人不要隨便說話或好管閒事，論斷別人的行為或想改變他人。「想當年」這種話題適可而止。不要誇耀自己的體力、氣力，反而應該用以能幫助比自己衰弱的友人，是種福氣。

有些現象有可能改變，甚至可超越年齡的限制，譬如呼吸速率、心肺功能、運動承受量、力氣、耐力、反應之快慢、智力及短期記憶等，繼續不斷運用這些能力是改善的關鍵。不要只顧在家種植照顧花草，而使體能與腦筋退化，要多讀書、多做家事、多奉獻、多研究、用功與人溝通，努力學習使用包括3C電子設備等新機器，能激盪腦、防止退化。

面臨更多樣化與複雜的感情

至於老人家的感情生活，依據我的臨床經驗與處理親友經歷，其實老人面臨的感情會更多樣化與複雜，除了與子女及家庭親情之外，年長者由於歷練、人脈的寬廣、知識的深度與廣博、成熟度、影響力、善解人意與體貼，會得到很多的敬重、尊重、仰慕與禮遇，要學會瞭解老年人感情的蛻變與拆解。要會深深檢討自己，年齡會是很大的考慮因素，對於像楊、翁的黃昏戀情，要思考這麼大的年紀會帶給人家幸福嗎？不能自私而且要學習對感情的隱忍，會成為為老最大之尊。可以研究社交場所個人行銷技巧Personal sale skillful帶給客戶的正面轉移positive transference的溫暖感覺，要學會把它與男女間發展感情會做拆解，將會避免掉老年人的感情困擾，或增加養老計畫的規劃。現代台灣老人過去的感情教育是很欠缺的，即使現在也很少人注重！在國外的高齡社會像在日本不分男女其衍生的感情問題已形成新的社會問題。

真的老人有這麼多的積習、困擾與議題，常常思考自省，絕對有益。老化是一個正常的過程，平常必須保持身體和心理的健康。飲食均衡，充足睡眠，規律運動，定期健康檢查、相關預防保健、成熟的感情處理，即為抗老防衰的法則，以坦然及樂觀的心去面對老年的到來是相當重要的。



作者提醒，老化後容易出現骨鬆加上肌少症，因此運動曬太陽是很必要的，每天要做適當的運動。示意圖／Pixabay

*本文擷自陳順勝醫師臉書