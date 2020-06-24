外交部禁絕駐外人員名片出現「台灣」二字，彭滂沱和謝志偉仍因台灣這一名稱受累遭受「糾正」，這是否是台灣之痛也是台灣之羞？圖為謝志偉大使名片。圖／擷自謝志偉粉絲頁臉書，民報後製

本月16日《自由時報》以「駐外名片格式排除台灣」標題，報導外交部統一規定駐外人員名片格式，通電各駐外館處一體遵奉，並飭令應「審視同仁現用名片」，「參考上述原則辦理」，意即若有名片不符規定格式，應即禁止使用。

語云：事出必有因，無風不起浪，外交部發出這一通令，自不免引起種種揣測。

由於外交部所提示名片格式規範，均未附有習見「台灣」字樣，復又指示今後格式如有「重大變更」必須報部同意，意即不允許館處負責人使用規定格式以外名片，所以該部這場動作，很能令人猜疑是意在禁絕名片出現「台灣」二字，也難怪《自由時報》名之為排除台灣。

然而若然，則外交部此舉動機又是何在？

依據《自由時報》所報導，是「部內盛傳」因有國民黨立委批評駐德代表謝志偉，不該在名片自行加印TAIWAN，要求外交部應調整作法（整飭風紀？），而外交部為「息事寧人」，及避免日後再為此挨批，乃發出這一通令。

駐外人員不能提台灣太可哀

這一「部內盛傳」版本若屬實，則確是可哀之至。外交部面對反本土大中國主義，或至少也是故意找碴在野黨立委，不敢正面還以顏色，反而不願謝代表顏面以及感受，貿然發出這一濃厚「糾正」氣味通電。如此怕事表現，何足以言所謂「恢弘志士之氣」，激勵第一線外交人員為台灣英勇奮鬥？

然而這份通電之產生，容或有更幽暗心理背景，下文再作檢視。

《自由時報》又提及，立委陳亭妃接受訪問表示，若有代表處能以台灣名稱在當地國通行，台灣與（所謂）中華民國名稱交互使用，則又「有何不可」。所以，她認為外交部顯然過於保守，通電是該部「過度處理」。

另有未具名民進黨立委認為外交部此舉，「不僅與社會主流氣氛不符，也有違蔡政府希望更凸顯台灣國際能見度的基調」。

兩立委所言確很中肯。外交部發出該通電告誡駐外人員，確是反應過度，也不符合主流民意以及蔡政府所宣示彰顯台灣政策。然而除此之外，通電之產生，有無可能另有更深邃更幽暗，也更不容忽視心理背景和動機存焉？

有無可能是外交部內仍有殘存遺民遺臣心態，而通電的深層動機，正是企圖管制壓抑部內本土意識，不能允許有「放肆表現」。國人若存有這一懷疑，恐也不能視為想太多。從外交部所限定名片所能使用四項徽記，即應可看出端倪。

依據報導，外交部允許使用名片徽記，是國旗、國徽、梅花以及部徽等四類，而其中很耐人尋味的是梅花這一項。

沉緬寄情梅花是何心態？

要知梅花雖久被規定為所謂國花，一般國人對之並無特殊感情。時至今日，恐只有極少數遺老遺少類型人物，才沉緬寄情於梅花、梅花歌聲，懷念逝去的時代。外交部制訂名片規範官員將此花列為選項，其基本心態也不難想像。

很令人感慨的是，象徵中國的梅花列入名片徽記選項。象徵台灣的巍巍玉山反被摒除在外。此風不去，欲求建立堅強台灣主體意識，恐至少是當前又橫有一塊路帳。

國人或應注意到，外交部人員因彰顯台灣受到「糾正」者，謝代表看也不是第一人。

2016年蔡政府上台未久，有外交部司長彭滂沱發文外交官，飭今俟後公文應將「華」改為「台」，如「返華述職」即應改為「返台述職」。當時的李大維部長即下令再一律改台為華，並將彭司長下調為參事以示薄懲。當時本土耆宿黃天麟曾投書《自由時報》，為彭司長鳴不平。然而也未聞李部長為此受到「糾正」，而且似乎至今仍是聖春隆盛，好官也自為之。

號稱本土政權者表現如此，何足以恢弘志士之氣？年初大選，若非韓國瑜、吳斯懷輩過份招惹人民反感，結果恐不似817萬票之輝煌漂亮也未可知。

往昔威權時代，台灣這一名稱很犯時忌，為統治當局所不喜，所以成為必須儘量避免使用的稱謂。例如多數全國性民間社團，名稱都須冠上中華民國而不成稱「台灣」。又例如電視台播放美國政要談論台灣新聞，人家口中明明談的是「台灣」，顯現出的中文字幕則也必是「中華民國」，明知騙不過懂英語的人，也仍是要做手腳。若要辦一場選美會，選出的冠軍佳麗，當然也必須名之為「中國小姐」。類似實例正是舉不勝舉。

如今威權統治雖早已結束，彭滂沱和謝志偉仍因台灣這一名稱受拖累遭受「糾正」，這是否該是台灣之痛也是台灣之羞？

傳說中白娘娘和書生許仙相戀，遭到老和尚法海橫加破壞，施展法力將她押到雷峯塔下囚禁不得脫身。

威權統治雖去，台灣主體意識是否仍在無形雷峯塔壓制之下？