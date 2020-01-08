中共監控人民早已超過《1984》書中「老大哥」的程度，有過之而無不及。而民進黨需要被制衡，有台派在，民進黨才不會隨波逐流偏離正確方向。政黨票深綠投一邊一國、淺綠投時代力量，在壯大台灣的道路上，大家一起併肩前行。圖／畫面擷自辣台派YouTube頻道影片

選舉的規則是只能從幾個有限的選項之中來做抉擇，2020總統大選在漫長混戰之中最後有3組人馬出來角逐總統大位，分別是民進黨、國民黨和親民黨。

我推薦總統投民進黨，因為民進黨是最不會讓台灣被中共併吞的政黨，香港反送中運動讓台灣人民真正認清30年來中共的本質並沒有改變，1989年在北京天安門廣場示威的大學生們事後表示，他們萬萬也沒有想到黨和國家會用坦克對付他們；六四之後，中共高層還睜眼說瞎話，說天安門沒死半個人。現在許多年輕的中國留學生到國外之後表示根本沒聽過六四天安門事件，和當年國民黨搞228和白色恐怖的手法如出一轍。

中共強力監控人民

過去30年，中國經濟突飛猛進，對於人民的言論尺度稍微放寛一些，許多人以為共產黨終將走向政治改革，不料中共恩賜的民主表象在習近平任內又緊縮回去，並且有過之而無不及，藉由網路科技進步之賜，中共對人民的監控早已超過《1984》書中老大哥的程度。

現在包括聯合國在內的所有國際組織，都承認中華人民共和國為中國唯一合法代表政府，今天如果我們短視，為了眼前的些許利益，承認台灣是中國的一部分，其實就是承認台灣是中華人民共和國的一部分，這無異自投羅網，自我繳械；未來中共如果侵犯台灣，自由民主陣營要幫助台灣也很難出手相救；票投中國黨將置台灣於慢慢香港化的危險之中。

中共對付西藏和新疆的手法是關門打狗，現在對付香港是在家門口打小孩；台灣絕對不能被騙進門，絕對要站在門外，能跑多遠就跑多遠，可以沒有瓜葛更好，否則進得去出不來。

民進黨需要被制衡

為什麼深綠選民政黨票要投一邊一國行動黨呢？要為台派保護留發言權，為台派留下一張2024總統門票；當民進黨往中華民國靠攏，不再「拋頭顱灑熱血」，只想享受「前人種樹後人乘涼」的時候，要有一群人不被名位和權力收編的台派人士繼續捍衛台灣；民進黨應該說但不願說又不敢說的政治主張，由一邊一國來說；當民進黨抓住中華民國這塊浮板，一邊一國將是台灣成為正常國家的定海神針；有台派在，民進黨才不會隨波逐流而偏離正確的方向；試問現在蔡英文的民進黨和從前李登輝的國民黨有何差異？李登輝的兩國論和陳水扁的一邊一國都是當年他們在現任總統內，在當時的時空背景之下，所能做並且用最大努力來支持台灣主體性，他們指出台灣人民的未來道路，但是現在蔡英文說了什麼？連東奧正名都不挺還扯後腿；如果從成長背景來看，我敢說李登輝和陳水扁都比蔡英文還獨，現在蔡英文的民進黨和李登輝的國民黨最大的差異是當官的和吃香喝辣的換了一群人罷了。

淺綠的朋友政黨票請投時代力量；第一：不管誰執政，不對的事，就要揭發！先有是非，才有藍綠；第二：反親中，顧台灣主權，照顧勞工，照顧年輕人，支持進步價值；第三：成為制衡大黨的關鍵力量，慶富案藍綠都不敢辦不想辦，類似這種藍綠都有分的事，需要時代力量勇敢發聲；不管是民進黨或是國民黨，都是中間偏右政黨；時代力量中間偏左，是勞工朋友和年輕人的政黨。

一邊一國行動黨和時代力量是民進黨的防腐劑；為了持續壯大台灣，並且持續壯大進步力量，總統請投民進黨，政黨票深綠投一邊一國，淺綠投時代力量。

在壯大台灣的道路上，大家一起併肩前行。