前總統李登輝於2020.7.30晚間走完最後一哩路，筆者强烈建議：在他三芝出生地「源興居」建一個李登輝總統紀念園區，設計平民化、本土化且有基督教式建築的紀念林園，我預言，未來必將成為海內外台灣人朝聖的民主聖地。圖／擷自總統府flickr

統派軍人反對李登輝葬在五指山軍人公墓，認為李分裂國民黨，是歷史罪人，可見國軍只是國民黨軍。在他們眼中是罪人，然而在所有台灣人眼中，他是台灣民主之父。

國民黨軍都是自私自利一群，沒有以台灣為主體的國家觀念，又以獨裁者老蔣為革命導師，與李總統自由民主的思想差很大。李若葬在那裡，是侮辱他，不是尊敬他。對其他前去祭拜的民眾也很困擾，因為那裡都是一些國民黨將領的墓，其中有些是228事件與白色恐怖的加害者。

最好方式是遵照其遺囑，將其骨灰部分或全部灑在玉山。如果沒有灑在玉山，那麼筆者强烈建議：在他三芝出生地「源興居」建一個李登輝總統紀念園區，設計平民化、本土化且有基督教式建築的紀念林園，我預言，未來必將成為海內外台灣人朝聖的民主聖地。

此外，所有紀念李登輝的建築和維護，可以比照慈湖與中正廟，並派國家禮兵駐守，至於老蔣的禮兵，都可以撤了，畢竟他生前殺人如麻，完全沒有自由與民主思維，有如希特勒與史達林，沒有資格受到國家如此隆重對待。

總之，李前總統的墓地應選在其淡水區三芝鄉老家以示落葉歸根，不應與那些軍頭為伍，因為格調差很大，這樣對海內外台灣人才有吸引力。