川普第一次的勝利或許是偶然，但是假如第二次獲勝的話，那這就將成為無法回頭的轉機。圖／擷自川普推特

（8）假如我（Todd）是美國人的話

Todd在最後做了結論，他的結論是：只要川普當選，而時代無法倒退時，民主黨才會真正進行改革。他的論法，作者做如下的介紹。他認為如下的現象不只是美國才會產生的現象，而這個現象就是：高學歷菁英不當的態度與作為產生了不當的《民粹主義》。的確，川普的人格與發言，很明顯的，是令人很難容忍的。但是美國既有的菁英的發言與行為也同樣是令人很難容忍的。換句話說，川普與哈佛大學都只是一個銅板的兩面。其實最重要的是：要如何從《菁英主義》與《民粹主義》對立這種沒什麼生產性的關係當中脫離出來。

在反川普的根據地=矽谷當中，是PayPal的創業家，也是投資家的彼得．堤爾（Peter Andreas Thiel ）可以説是異類的人物，因為他雖然是高學歷的菁英，但卻是川普的支持者。他曾公然表示説他是同性戀者（gay），但是同性戀者團體的雜誌中卻寫到說：「同性戀者應該不會是川普的支持者吧！他自己説他是同性戀者，這恐怕是説謊吧。」這個例子就顯示出今天美國的言論界是多麼僵化的一個例子。

堤爾後來有邀請Todd前往洛杉磯，但因為武漢肺炎的關係，Todd 並沒有辦法前往，在今年夏天，堤爾就透過Zoom與Todd進行討論。堤爾最後説：「假如川普連任的話，這將會成為很大的轉機。（川普）第一次的勝利或許是偶然，但是假如第二次獲勝的話，那這就將成為無法回頭的轉機。」

對於美國來說，重要的是如何將歷史往前推動。不只是對美國，這對於世界來說，也是很重要的，而最好的方法就是不使拜登當選。因為，不進行自我改革的民主黨如果獲勝，那麼，這對於「菁英主義vs 民粹主義」的克服，就不會有什麼貢獻了。

實際上，Todd 說，他是法國人，他不會被迫去投票，所以他是可以鬆一口氣的，但是假如他是美國人的話，恐怕他會基於民主黨的左派立場，為了催促民主黨進行自我改革，即使心不甘情不願，也不得不思考去把票投給川普。民主黨雖然口口聲聲說：「擁護黑人」，但是在重要的經濟政策上，他們卻不為絕大多數的黑人代言，而且在實質上變成是「反黑人」。

要將美國的歷史往前推動，首先民主黨必須進行意識的改革。因此，Todd認為與其讓拜登當選，讓川普能夠連任是比較好的。

四、結論—作者的評論

以上我們對於Emmanuel Todd 的文章做了大致的介紹，我相信這應該會給國人對於美國的社會環境有更加的了解。對於這篇文章，我就簡單做幾點的評論給各位讀者參考：

（1）這篇文章出來前，杭特.拜登的硬鐵醜聞尚未暴露，而這個醜聞對川普的選舉應該是加分。但未正式開票完成前，沒有任何人敢公開說川普或是拜登會當選。

（2）全球化的自由貿易，在英國脫歐、美國總統大選的支持者彼此激烈的衝突當中，顯然已有受挫的現象。這種現象，我將之稱為：「資本主義要控制國家以遂行資本擴張的內在機制，已開始出現變化」。從資本主義的發展史來看，在12世紀於歐洲產生「商業復活」之後，資本主義追求利潤的動機就不斷使政治體制配合，而形成近代國家，但20世紀後期的資本主義為了追求利潤擴大的舉動，雖然帶來開發中國家的發展，卻帶來國內失業人口的增長，終於使資本主義的受害者開始以選票為手段，對貿易自由化展開攻擊，所謂民粹主義正是這種現象的展現。

（3）Todd 對中國顯然是站在地理上比較遠的地方來做分析，不像我們是站在中國對面，而直接面對中國一般。Todd 沒有對中國內部做分析，很顯然是因為篇幅太少，因此我們無法了解：Todd 就「中國內部因為美中對立而會產生什麼變化」一事所具有的認識程度。長期以來，中國不知道多元化，而都是以一元化的意識型態來建構其社會與國家，這就形成中國歷史中，各種具有中國色彩的政治現象與社會現象。台灣人擔心拜登與中國有著很密切的關係，害怕他如果當選時，可能使美中對立的程度緩和下來，而使中國共產黨持續以經濟為手段來號令全世界，造成台灣的孤立。這是Todd 的文章所看不到的一個部份，雖然他在文章中稱川普當選對美國與世界比較好，但對於拜登如果當選，會產生什麼後果呢？他並沒有特別提到，不過我想這不是他的文章的主題。

（4）Todd顯然是一個擁護弱者的左派學者，本篇文章比較可惜的是：我們沒有辦法看到他對美國保守主義的看法。

（5）是否因為全球化使得民主黨內部產生了與大企業及中國的金權連結關係，造成民主黨已失去其做為連結美國人民與國家的橋樑地位，而淪為沒有政策、只是追求權力的政治團體呢？這在Todd的文章中看不出來，不過卻也是台灣人最擔心的地方。



對於美國來說，重要的是如何將歷史往前推動。示意圖／Pixabay ，民報合成