立法院今（ 21）日三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正案，追加1500億元特別預算，總經費提高至2100億元，同時規定，因防疫所領取的補貼、獎勵及補償等，免納所得稅。

武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情衝擊經濟，行政院2日加開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加1500億元特別預算，將原先已通過的600億元特別預算，拉高到2100億元。

全案歷經多次朝野黨團協商破局，今天在藍綠、甲級動員訴諸表決下順利三讀修正，除了將特別預算總經費拉高至2,100億元外，同時通過，得視疫情狀況，以不超過原預算額度內（2100億元）再編列特別預算，送請立法院審議，其預算編製及執行不受預算法第23條、第62條及第63條之限制，但經立法院審議刪除或刪減的預算項目不得流用。

三讀條文也明定，受武漢肺炎疫情影響而依本條例、傳染病防治法第53條或其他法律規定，自政府領取的補貼、補助、津貼、獎勵及補償，免納所得稅；自政府領取的補貼、補助、津貼、獎勵及補償，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行的標的。

此外，也通過民眾黨所提的附帶決議，有鑑於自營作業者及無一定雇主勞工受疫情影響鉅大，不論有無參加勞保，政府均應依據紓困條例之授權規定，提供紓困、補貼及振興等措施，建請行政院協調各主管機關分工，從寬擬訂各種協助措施給予必要之協助。