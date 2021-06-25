日本外務大臣茂木敏充今天上午宣布，追加提供100萬劑AZ疫苗給台灣。這是日本繼6月4日無償提供124萬劑AZ疫苗給台灣後，再次捐贈台灣。茂木表示，運送時間預估將在7月上半月。他說，考量到台灣在10年前的311大地震援助日本，日本現在率先供台疫苗，真的太好了！

茂木敏充表示，日本在6月4日已送達第一批的124萬劑疫苗。10年前311大地震發生時，台灣在第一時間發動了募款，並在人道領域、人際交流等各領域展開台日合作。日本很欣慰在全世界第一個提供台灣疫苗協助。收到包括蔡英文總統及很多台灣人的感謝之意，日方也感到很欣慰。

他說，日本政府理解台灣目前仍持續面對疫苗不足的情況，將追加援助，預計將在7月中旬前提供，具體的時間還待後續協調。

茂木敏充今天上午在外務省例行記者會上表示，宣布日本新的疫苗捐助計劃。7月1日起包括印尼、泰國、菲律賓和馬來西亞各提供約100萬劑AZ疫苗。已在進行最後的協調。同時，日前已獲第一批捐贈的台灣、越南也將各追加捐贈100萬劑疫苗。

茂木敏充表示，日本也計畫透過COVAX捐贈疫苗，只要獲得WHO批准等條件完備後，經與相關組織協調，預計7月中旬起向東南亞、西南亞以及太平洋島國等，提供總計約1100萬劑疫苗。這是日本之前對外承諾捐贈3000萬劑疫苗的一部分。

駐日代表謝長廷臉書發文表示，日本這次對台灣提供這100萬劑疫苗是確定的，不會變化，但時間未定，目前尚有很多手續要辦，工廠地點，出貨等都要協調，代表處會盡全力迅速辦理。