刺激景氣是救急也救窮，速度要快才是王道； 力道要大，要讓民眾可以看得到吃得到又吃得飽，政策實施一定要讓市民百姓雨露均霑。示意圖／擷自網路、維基百科，民報合成

去年蔡政府為提振國內因武漢肺炎疫情而導致的經濟不振，特別於去年7月15日發放振興經濟三倍券，雖然當時在野黨有的沒的反對理由一堆，但事後結果證明三倍券實施成效良好，順利達成提振國內景氣的政策目標。

本人在今年1月4日於台灣最高水準的政論媒體民報發表專文：〈 建議小英政府今年可以加碼續發振興券 〉；好的政策就應該發揚光大，振興經濟券對提振國內景氣有畫龍點睛事半功倍之效；今天5月中旬以來，國內武漢肺炎疫情爆發，台灣經濟受創比去年更加嚴重，特別是平民百姓的生活大受影響，政府不能只看經濟統計數據，出口暢旺是科技廠商賺大錢，科技員工賺小錢，一般老百姓如果沒有和科技業沾上邊的，每個人都苦哈哈，日子真的不好過，真的不知道能夠撐到什麼時候，許多人都咬緊牙根苦撐硬撐，也不知道什麼時候撐不住會垮下去，這時候就需要會做事的政府出來幫忙力挺全國民眾；去年振興券好的政策就應該延續下去，不只要延續下去而已，最好加強力道實施，以造福全國民眾。

「去年三倍券，今年五倍券，中共害你，政府挺你！」才是政府應該做的事！政府在疫情中力挺民眾，德政要能雨露均霑。

去年每位民眾花1000元買3000元，實賺2000元；今年讓每位民眾花2000元買10000元振興券；或加強力度實施，讓民眾花3000元，買15000元五倍券。

振興經濟券政策效果顯著

有關振興經濟券對國內經濟的實質提振效果已經有相當多的論述和學理根據，去年下半年我國實施振興經濟券之後，政策效果明顯而卓著；原則上振興經濟券有以下幾個效果：

第一：錢只能在國內花：因為只能在國內消費，所以可以直接提振國內經濟景氣，有錢人也無法拿到國外去消費。

第二：雨露均霑並減少公務體系行政作業負擔：因為如果要排富，現階段其實很難精確掌握到底誰是有錢人，並且行政查核耗時費力又事倍功半；台灣不需要全國普篩武漢肺炎，但全國普發振興券絕對福國利民。

第三：期限花完，不可儲蓄：如果民眾看壞未來經濟景氣，理性的經濟行為是增加儲蓄減少支出，特別是非必要的消費性支出；但是如果大家都不花錢，就沒有人賺到錢，惡性循環之下，老闆沒錢賺，就減薪、裁員，員工如果失業或擔心未來失業，就更不敢消費，會把錢存起來；所以發放振興經濟券對提振短期經濟的效果絕對比政府直接發放現金還好。

和施打武漢肺炎疫苗需要快狠準一樣，振興經濟券的政策施行也需要快狠準；以下分述：

第一：快——刺激景氣是救急也救窮，速度要快才是王道；因為根據研究，因為武漢肺炎疫情而關門的小商家或小企業，在疫情趨緩之後，有一大部分並沒有重新啟業；蓋人潮散去就散去了，回不來了；員工散去就散去了，各奔東西了；老闆暫時結束營業，剛好也重新思考未來人生和事業的大方向，不一定選擇原地重新起步！

第二：狠——力道要大，要讓民眾可以看得到吃得到又吃得飽，有感的政策才可深入人心；花拳繡腿的施政沒有用，一定要量大才能顯著刺激經濟景氣，也才能啟動經濟正循環。

第三：準——政策實施一定要能夠讓市民百姓雨露均霑，錢要能夠準確進到國民口袋，雖然大老闆的叫聲政府比較容易聽見，但紓困絕對不能只紓困到大老闆的口袋而已，不良的減稅刺激經濟方案常常只是爽到大老闆而已，員工一樣苦哈哈。

去年三倍券，今年五倍券，蔡政府宜加大、加強力道複製去年成功經驗；台灣政府和台灣的醫療體系一樣，會做事又做得又好又快，力挺疫情中每位暨認真又辛勤的生命！



作者指出，「去年三倍券，今年五倍券，中共害你，政府挺你！」才是政府應該做的事！政府在疫情中力挺民眾，德政要能雨露均霑。圖／擷自網路、維基百科，民報合成