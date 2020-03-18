陳文石77作品展

主題 燃 點

展期 2020年3月21日（六）〜3月31日（二）

茶會 2020年3月21日（六）下午3〜5時

地點 福華沙龍 台北市仁愛路三段160號（福華飯店２樓）

開放時間 11:30AM〜9:30PM

我自幼家就有彩色的世界美術全集，所以從小喜歡繪畫並立志當畫家。228悲劇的衝擊下我們環境改變，11歲不幸父親就不在，母親多病單獨撫養多個小孩，我初中畢業後即幫忙家計。從當工藝社學徒起，16歲即以最年青入選全國美展及台陽展，後來向陳敬輝老師、李石樵教授習畫。22歲服完兵役後才入復興美工，白天上課得到林忠濤老師的幫助完成學業，27歲入師大美術系。一路半工半讀，由畫裝飾畫、室內設計、組合家俱生產（最後因為和旅日名企業家邱永漢先生的合作），出國前己經有不錯的經濟規模，但當畫家的目標從沒改變。

參與海外民運為台灣發聲

受到廖修平教授的鼓勵，1978年為了理想，我毅然賤賣房地產，並放棄台灣的一切事業，換成1/43美元微薄資金，全家移民美國，得到許丕龍夫婦幫助。重新學習後深感美國藝術和其社會息息相關。更深深地體會到前美國總統亞當斯的名言，「必須有第一代政治軍事的努力，而後第二代數學、商業、哲學、歷史，才能有第三代從事繪畫、音樂、詩歌等」。我生於1943年，出生時是日本人、1945變成中華民國人，來美國才知道自己是台灣人。也體認到台灣獨裁的政治環境下，我們不可能獨善其身，也就是故鄉沒有從事政治改變，身為藝術工作者就不可能有藝術創新的環境。因此我積極參與海外台灣人民主運動、成為支持者。曾任FAPA中央委員、民進黨美西黨部主委、大洛杉磯台灣會館董事長、僑務委員、全僑和平民主世界總盟理事長等職，同時積極參與美國主流政要的交流，共同為孤立的台灣發聲。

在文化上為提昇台灣的知名度而努力，2008主辨「台灣文化節」於LA火車站前廣場，介紹台灣文化二天有十萬人潮，創海外最大的台灣人的嘉年華會記錄，主要媒體爭相報導，為台灣打開能見度。任美洲台灣日報董事（鼓勵僑心積極參政）、望春風出版品社董事（出版台灣本土人物誌，提昇台灣人愛鄉情懷）等。很榮幸我有生之年能夠參與台灣民主化的過程，但現今台灣又面對中共的霸道使人擔憂

努力從商為實現繪畫志業

移民生活有如大樹移植非常辛苦，因為環境生疏為著生存我從油漆匠開始，幾年後成為土地開發商，建商場和幾家汽車旅館。經營事業是為著糊口，繪畫是我的志業，賺錢是為籌備資金自我支持，不必需要靠賣畫為生，能隨心所欲的自由創作。努力了十年、到了1988年己經有了基本溫飽的费用，我就棄商重提畫筆，追求我的人生理想。這期間我學習從未間斷，先後入Pasadena Art Center；UCLA ；Pomona University；Pacific Southern University；MSC。除了事業謀生須要的課程外，大都是藝術有關的學習。我深信作為藝術工作者也須要有豐富多彩的生活經歷，來表達靈命深處、轉化和昇華於作品。因此我畫作主題和生活情境及心中思緒息息相關。1990年我應美國台灣人聯合基金會（TUF） 邀請在洛杉磯舉辦個展，以懷鄉為主題的個展，有會長文化醫生林衡哲的帶動，約有1千多位同鄉前來參觀，交談間我發現台美人早期來美、大都是學習理工的居多，很多擁有博士學位但從來沒有看過畫展，因此我興起介紹在美努力的台灣畫家給在洛杉磯的同鄉的念頭。

1991我任北美洲台灣人文藝協會會長時，得到萬通銀行董事長吳澧培資政及台灣人聯合基金會（TUF）大力支持，於同年11月在洛杉磯舉辦「北美台灣畫家聯展」，28位北美各地畫家56件參展作品深獲好評，轟動南加洲，這也是台美人移民美術史上的創舉，我將個人賣畫所得全部捐给TUF。之後我找幾位畫家共同成立「台美藝術協會」，來提昇台美人的視野與愛鄉情懷，帶動藝術欣賞風氣。

1992在台北東之畫廊個展，作品內容以思鄉和尋根／廟神的祭典為主題， 畫台灣民俗和童年的回憶。面對當時社會酒色財氣、五光十色、燈紅酒綠等低俗的民風，畫些諷刺性的作品。



陳文石畫作，1991 洒色財氣三結義24x28 簡德耀收藏。圖／陳文石提供

1993年台美基金會的創立人王桂榮先生要提名我為文藝貢獻獎人選，我因時任文藝組評審召集人而委碗拒絕、並提名恩師李石樵教授成為得獎人

2002〜2008到屏東恒春看到驚豔的海生水族館，心想故鄉台灣四面環海，先民和海的關係非常密切，然而五十多年來的海禁，使我們對周圍最親近的海洋非常陌生。台灣瑰麗美妙的水世界，這美麗深深的感動著我，以此為題材畫些「故鄉之美海的世界」。2008金融風暴時我畫些貨幣炒作、貶值的作品。

探索宇宙根源追求永恆靈命

1994〜2019 從美國Arizona 州的寶石大展中，發現地下深藏不起眼的原石經過打磨切割才能成為寶貴耀眼的珠寶玉器，由它所绽放惑人的光彩中，領悟到人生也如原石、必須經歷折磨歷鍊才能成器的哲理。它色彩豐富多彩而神祕、迷惘和偶然，引導我進入一個不曾體會的境界。在其中我得於平靜、深思中心靈和視覺自然交融，千變萬化流暢中奔放出隱約之美， 它激發與宣洩出對永恆靈命的探索。這些原石的形成都是地球的變動，也是宇宙「大爆炸」 的一環。人類福祉有賴於對宇宙的究研更深入來探索，也是從水和岩石尋找根源，更是人類共同關心的領域，這些成為我的繪畫主要題材。

我以畫筆闡釋多彩的一生，引發說不完的石頭故事。本次展覽有早期的作品，素描、水彩、尋根（郷土風景、廟會人物為主題）太初（由寶石的啓示看到人生的哲理，延伸至太初大爆炸朦朧混沌之美），作品由印象走入抽象及心靈的感觸表達。我在台灣、美國、法國、日本舉辦個展與聯展無數，在生命漸漸進入美好的黃昏時刻，我仍然懷有赤子之心，懷抱年輕時的熱忱。我一生糊裏糊塗，跌跌撞撞，感謝一直支持我尋夢的太太。這次個人回顧展，基於對收藏家和長期間支持我的師長與朋友表達最誠摯的謝意。



陳文石以畫筆闡釋多彩的一生，引發說不完的石頭故事。Big Beng 2012-2 36x48 Arcylic。圖／陳文石提供