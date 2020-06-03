面對香港變局，台灣終於發現，不只「岸來岸去」的「兩岸關係條例」，問題一籮筐，連個「港澳條例」，也是漏洞百出，保留「岸來岸去」字眼，不使用國家名稱，說穿了，就是維持一種國家某年、某月、某天，可以攜手去看海的浪漫，問題是——你善意，中共當你放屁；你說，「還可以坐下來談談」，他卻「已讀不回」。

港澳條例形同廢紙

中共戰狼把美國的涉港法律，全部當作廢紙，但是，台灣不承認「中共國」單邊決定的「反分裂法」，戰狼就跳腳，還搞立法15年紀念會，台灣也有樣學樣，自己單邊搞的「岸來岸去」法律，簡單說，一樣是廢紙，全世界只剩下「中共國」和「中華民國」不務實，高談統一，卻沒有方法，天天務虛，打文字戰爭，還持續玩「廢紙作文比賽」。

香港現在回到「中國一制」，請問港澳辦公室人員還等著被「李明哲」嗎？1950年，美國駐中國大使館，幾個領事被中共綁了，美國聯合國際多國，向中共施壓，要求中共放人，圍堵政策的發明人喬治肯楠說，「你明知紅色中共控制中國，你還把人留在中國，是你自己笨，OK？」現在，不要說港澳辦公室應該走人，以免變成肉票，如果你習慣在台灣罵紅色中共，寫文章屌中國，奉勸你，「連香港迪斯尼也別去」，尤其是台商，不要以為把錢放香港很安全，割韭菜包水餃的人來了，持續待在中國，早晚變肉票。

最近，台灣民意基金會民調，48%認為，立法院最優先要修的是「兩岸關係條例」，中共武統已經喊震天了，你還以為抱著「岸來岸去」破條例，不把自己當國家，就可以保證不被打，這是作夢，這是無知，更簡單說，美中已經宣戰了，台灣還在睡覺，醒醒吧！看看瑞士，儘管和平百年，但是，每一位瑞士國民都是戰士，都清楚敵人來犯時候，去哪裡集合？去哪裡領槍，現在已經是分發槍枝的時候了，至少要告訴所有70歲以下後備軍人，敵人一旦上了台灣沙灘，就是開槍的時候了，台灣就是個島，不要想太多，以為可以買漁船出海，因為解放軍不會事先通知你，如果那天來到，我告訴你，先對著勸你投降的人開槍就是了，像吳斯懷的「紅色在地協助者」，恐怕會很多，拜託！國防部不要睡覺了。

前天，作家范疇去民進黨中央演講，他說，預估三年內，台灣會進入「兵凶戰危」環境，這與5月30日哈佛大學教授格雷厄姆艾利森接受「美國之音」訪問時說，「台海戰爭會在三年內爆發」，如出一轍，格雷厄姆是《註定一戰，美中可以逃避休昔底德陷阱嗎？》一書的作者，他被保守派視為親中派，卻也是知中派。

台灣要超前預防戰爭

如同中國民歌手崔健唱的歌，《這個世界變化快》，一場「武漢瘟疫」突如其來，把世界推到緊張的局面，只有超前部署的國家，可以降低人命損失。同樣的，台灣在面對紅色狂人的第一線，超前部署，才可以降低戰爭對台灣的傷害，這絕對不是危言聳聽。

美國對中國打壓力道，勢必增強，川普於公於私，已經無法保持紳士態度，把G7的視訊會議改成「大衛營」面對面開會，並且把「反中共」陣營擴大為11國，包含俄羅斯、南韓、印度、澳洲，現在，出現德國左右為難趨勢，以及俄羅斯態度，所以，日程仍然延宕，可以確定會議時間是在美國大選前，外媒觀察家說，對中共施壓，會有兩種情況：第一，造成狗急跳牆，發動戰爭；第二，中共道歉賠償，退讓；第三，老習被迫下台，這就要看習近平的選擇了。

更值得觀察的是英國的變化，中共撕毀「中英聯合聲明」，直接打臉英國，毀掉5G工程，6月1日傳出，英國內閣將討論是否直接承認台灣主權。台灣主權問題，在韓戰之前由英國提出，也是因為韓戰，被英國擱置到現在，無法在聯合國討論，英國在戰爭時痛恨納粹極權，痛恨蘇聯，但是，卻是戰後第一個親共國家，英國在邱吉爾之後，左派勢力強大，戰後為了挽救香港殖民利益，出賣台灣國民黨政府，因此親共政策無可懷疑。但是，「武漢瘟疫」讓英國成為重災區，也改變英國左派勢力的論調，英國內閣說「如果中共持續向集權主義邁進，五年內，英國不排除承認台灣主權」，這是天大的改變，對台灣是喜訊，卻可能逼迫中共提早對台灣動刀。

G11打擊中共

川普提出11國聯盟對付中共，是否能夠形成，這裡面俄羅斯和德國態度是觀察重點，德國目前大企業和中共牽連很深，從西門子到大眾汽車，甚至德國銀行也有海南航空入股，德國是否放棄在中國利益，和美國站到同一條線，值得觀察；俄羅斯因為克里米亞事件，被迫退出G7國家峰會，川普邀普丁進來，暗中肯定有交易，說不定就是解除經濟制裁。俄羅斯已經擺明，要中共賠償，壓制中共囂張氣焰，只要不走到軍事戰爭，俄羅斯應該會接受川普條件，這趟打擊紅色魔鬼任務，被共和黨視為拯救川普選情的超級任務，如今，明尼蘇達的黑人暴動，對兩黨民調互有傷害，G11打擊中共能否成功，才真正關係川普是否連任成功的一戰。

世局已經越來越緊張，美國智庫開始倡言應該讓台灣擁有核武，作為對中共的恐怖平衡。但是，更緊張是中共，習近平面對內亂外患，狂印鈔票，情況和老蔣當年一樣，這是因果循環，報應不爽，紅色共產是否完蛋，年底就知道，而台灣在防疫成功之餘，國家認同感大大提升，這是天佑台灣，現在是超前部署，防止戰爭爆發的時候了，我確信，台灣人只要團結，熱愛台灣，中共就不敢輕易發動戰爭。