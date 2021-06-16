陳楷模，1929年8月29日出生於日治時代的台灣台南市，自小學業成績優異，在二次大戰結束後，考入台大醫學院，醫學院畢業後進入台大醫院外科，從住院醫師，總醫師、主治醫師作到副教授、教授，他記得小時候聽祖父說過：「人的生命很寶貴，作醫生要重視人的生命，一不小心作錯救人會變成殺人。」所以他走外科這條路每次開刀都小心翼翼，照顧病人也特別仔細，還作住院醫時甚至徹夜準備第二天老師要查房的所有病歷紀錄，不敢有絲毫出錯。也因為這樣嚴謹的態度，他自己做作到台大外科主任、急診部主任，麻醉主任時對學生和年輕醫生要求同樣非常嚴格，發現哪裡不對馬上大聲糾正，因此被稱為「雷公」。其實陳楷模心地也很柔軟，對學生和後輩醫師也很照顧，但他就是心直口快，發過脾氣罵完也就不再計較，反而對病人非常體貼，當時國內乳癌患者切除乳房後常有心理調適的困難，他就率先於1983年在台大成立了全國第一個乳癌病友團體，給予術後的病友充份的關懷和支持。當年陳水扁總統夫人吳淑珍發生車禍，被轉診送至台大時，雙腳不能動而且胸腔受傷嚴重，台大醫師對於要不要動刀甚感猶疑壓力頗大，陳楷模立下決定全力搶救，他說每個人的生命都是無價的，不能輕易放棄！

陳楷模在台大外科任內創下許多記錄，他推動國內的心臟和肝臟移植手術，也參與忠仁、忠義的連體嬰分割手術，還因此獲頒行政院「科技傑出獎」，他也是把骨科從外科獨立出來的主任，他訓練出許多國內的名醫，像亞東醫院院長朱樹勳、乳癌防治基金會董事長張金堅、林口長庚前院長陳敏夫和張昭雄、新光醫院副院長黃芳彥等都曾是台大的優秀學生，對這位兇悍嚴格的老師都心存感激受到嚴格的訓練！他也作過台灣外科醫學會及消化系外科醫學會理事長，任內對台灣的健保制度也大聲批評，認為健保不改革，將來外科領域會找不到醫師，多年後確實證明了他有先見之明。陳楷模台大退休後仍被聘為名譽教授，1996年他應邀擔任國泰醫院院長，任內協助國泰醫院加強醫師陣容提升醫療品質。在陳水扁當選總統後他獲聘為總統府資政，也擔任總統醫療小組的召集人，可見陳水扁對其搶救夫人吳淑珍生命一事心懷感激和器重他在醫界的聲望和影響力。國泰醫院院長卸任後，陳楷模轉任國泰醫院副董事長職務，繼續貢獻他的專長幫忙醫院的發展！

陳楷模晚年對「台灣社會的一切向錢看」非常感慨，他說許多父母在家庭教育不培養小孩倫理觀念和社會責任，等到學生進入醫學院才要幫他們上「醫學倫理」的課，在醫院評鑑時才要加入「醫學倫理」的在職教育學分，這樣來得及嗎？他即使作到國泰醫院院長時，還是每天去查房看病人傷口，關心病人的家庭處境和經濟狀況，他說：「健保不能倒，也不能濫用資源，否則弱勢病人會得不到照顧」，「外科不能後繼無人，否則將來救命的工作誰來做？」2019年，陳楷模過世，享年91歲。



陳楷模（左1）在陳水扁當選總統後獲聘為總統府資政，也擔任總統醫療小組的召集人。圖／擷自陳水扁臉書

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集