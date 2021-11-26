建議政府明年1月再發振興券，以最公平、公正、公開的方式發給全國人民紅包，並且農曆年前就發，民眾春節可以拿來發紅包。示意圖／民報合成

建議政府明年1月再發振興券，不管稱為三倍券、五倍券或消費券，反正就是政府以最公平、公正、公開的方式，發給全國人民紅包；農曆年前就發，民眾春節可以拿來發紅包。

今年台灣防疫有成！我國絕對是世界上防疫成績最好的國家之一；但許多國人不知道的是：今年台灣出口廠商業績長紅，廠商賺飽飽，政府稅收也吃飽飽！

今年台灣國民所得將超越3萬美金，國內生產總值可望擠近世界前二十大國家；兩千三百萬人口的國家可以排名世界前二十大，是值得驕傲的成就！也是我國自1945年終戰以來，截至目前為止歴年最好排名；一言以蔽之：台灣國，夠份量！

根據國際貨幣基金組織公布的2020年世界各國名目GDP排名，前18大分別為：美國、中國、日本、德國、英國、印度、法國、義大利、加拿大、韓國、俄羅斯、巴西、澳洲、西班牙、墨西哥、印尼、荷蘭、瑞士，除了荷蘭和瑞士之外，都是人口比台灣多的國家。

稅收超徵應還財於民

不管有沒有從嘴巴說出口，「好想贏韓國！」是每一個台灣人內心的期盼，今年終於有機會了！今年台灣人均GDP真的可望贏韓國，美夢成真！

今年台灣出口暢旺，政府稅收可望比預期超徵3000億，經濟發展的果實由全民共享，怎麼共享呢？大家都知道，一人一票選總統最簡單明瞭公平公正公開，那麼所有活著的人，每人都有紅包可領的消費券就是最公平公正公開的台版共同富裕。

我們是真正的共同富裕，錢是政府直接發進每位國民口袋中，鄰國的共同富裕，割韮菜的共同富裕，錢都不知道被割到哪裡去了。

建議政府在農曆年前消費券紅包券再發一波，讓大家好過年過好年，就是複製成功經驗而已，沒有什麼困難的；消費券可以設計的充滿喜氣喜氣洋洋，民眾可以拿來發紅包！

農曆新年前，每人都可以拿到政府的紅包，只能用爽歪歪來形容了！

台灣最不缺的就是舔共賣台的政客和其弱智又自私自利的跟隨者，那些嫌消費券不好用、口嫌體正直的人，最好可以捐出來給社福機構，弱勢族群感謝你們，鼓勵你們多積陰德，做好事不落人後，你們一定要捐喔！

Lucky 7！建議每位國民發7000元。上一波已經發了5000元，每人一年12000元，剛好等於一個月一千元消費券，有政府會做事，真好！



今年台灣出口暢旺，政府稅收可望比預期超徵3000億，經濟發展的果實由全民共享，讓每人都有紅包可領的消費券就是最公平公正公開的台版共同富裕。示意圖／擷自公視新聞影片