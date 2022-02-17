英國承諾作為與澳大利亞安全協定的一部分投入三千四百萬美元，以加強印太安全。兩國領導人還對中國的新疆政策表示了「嚴重關切」並支持台灣「有意義」地參與國際組織。

澳大利亞時間星期四（2月17日），英國首相強生與澳大利亞總理斯科特·莫里森進行了視頻通話。兩位領導人呼籲台海和平穩定，還警告俄羅斯不要侵略烏克蘭。

兩位領導人在視頻會談後的聯合聲明中說：「他們同意必須減緩緊張局勢，而且俄羅斯任何對烏克蘭的進一步入侵都將是巨大的戰略錯誤並帶來嚴峻的人道代價。」

莫斯森和強生說，為這項印太安全協定而承諾提供的資金將在網絡空間、國家威脅和海上安全等領域加強地區韌性。

就在這次雙邊會談之前的一個星期前，「四方安全對話機制」成員澳大利亞、美國、日本和印度舉行了會議，承諾加深合作，以確保印太地區不受「脅迫」，這指的是中國的經濟和軍事擴張。

強生和莫里森表示「嚴重關切新疆境內踐踏人權的可信報告，並呼籲中國保護香港的權利、自由和高度自治」。

美國政府已把中國對待新疆維吾爾穆斯林少數民族的方式定性為種族滅絕，並指責中國在新疆有強迫勞動和監獄奴工行為。中國否認這些指控。

中國在2020年實施了打擊面廣泛的香港國家安全法。批評人士說，這一舉措破壞了香港在1997年從英國回歸中國時北京作出的「一國兩制」承諾。

莫里森和強生還強調了「台灣海峽和平與穩定的重要性，並對台灣有意義地參與國際組織表示支持」。

中國視台灣為有待統一的領土。台灣抗議說，中國軍隊的飛機經常進入台灣的防空識別區，並說這是北京不斷騷擾台灣的一貫做法的一部分。