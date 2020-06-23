在2019年的「反送中」運動中，港人第一次打出與喊出了：「今日新疆，明日香港」的口號。在去年12月，香港第一次舉行了聲援新疆維吾爾人權的集會，美國國會通過了《2020年維吾爾人權政策法案》，川普總統簽署了該《法案》，港人同樣是歡呼雀躍，並認為：這既是對維吾爾民族的國際支持，也是對香港堅持抗爭的聲援！圖／田牧提供

上周三（6月17日），美國總統川普簽署了《2020年維吾爾人權政策法案》，使這一法案正式成為法律。僅僅數天，中國國內媒體一片喧囂，什麽「搞亂新疆」，「抹黑新疆」，「蓄意破壞中國穩定」，「造謠中國」，「違反國際法」，「強烈譴責，堅決反對」等，大批判鋪天蓋地，正所謂是一石激起千層浪。

其實，一直以來，中共政權在民族問題上，都採取了狹隘和錯誤的政策，1959年有所謂的「西藏平叛」，達賴喇嘛被迫流亡印度，一個甲子過去，他仍舊不能返回故土，藏族依然被撕裂。新疆地區維吾爾族備受鎮壓歧視，而今北京政府將數以百萬的維族人圈進所謂的「教育營」，更是震驚世界，不想二十一世紀還有類似「集中營」這種「改造」機制，國際社會的抗議聲浪不斷。美國現在簽署了上述的維吾爾法案，也算是一種自然而直接的反應。由此看出，國際還是有正義，維吾爾民族不是孤立的。本文中, 筆者也請了台灣駐德國代表處謝志偉大使、國際筆會和平委員會廖天琪副主席、中國民主運動著名理論家胡平、香港前《開放》雜誌蔡詠梅主編，一起來談談這個《法案》。

世維會多里坤主席感謝美國

美國總統川普簽署《維吾爾人權法案》，世界維吾爾代表大會主席多里坤•艾沙發表聲明指出：

1、維吾爾人權政策已成為美國法律，國際社會制止中國政府針對維吾爾民族的危害人類罪，邁出了重要的一步。

2、國際社會長期為維吾爾民族道義聲援，這次終於超越了同情和支持的口號，採取了具體行動與措施來制止危機。

3、美國出手履行承諾，制止中共迫害維吾爾人民的苦難。接下來希望德國、歐盟也會出台相應的法案。

世維會感謝民主黨眾議員麥戈文（James McGovern）和共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio），為解決維吾爾危機而努力不懈 。感謝美國政府在短短幾周內通過了《維吾爾人權政策法》，顯示了國際社會越來越多地關注維吾爾人民的苦難。



世維會多里坤主席感謝美國政府在短短幾周內通過了《維吾爾人權政策法》，顯示了國際社會越來越多地關注維吾爾人民的苦難。圖／田牧提供

謊言遮不住事實與真相

世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提指出：川普總統簽署《法案》，對維吾爾民族來說，有著重要的歷史性意義，今後中共政府涉疆涉維吾爾民族的人權事宜，可能不會繼續那樣囂張，會有所收斂。

中國政府揚言：維吾爾出現的不是人權問題，而是恐怖行為，這是中共長期慣用的謊言與欺騙手段，以官方制造的輿論，欺騙與誤導國際新聞焦點，來鞏固獨裁專制極權統治。



世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提指出這個法案應該會讓中共政府涉疆涉維吾爾民族的人權事宜，不會繼續那樣囂張。圖／田牧提供

長期以來，中共為摧毀維吾爾人的精神意志，採取系統性、政策性的措施，從宗教文化、民風民俗入手，企圖從民族傳承上，從社會基礎上，撼動與同化維吾爾民族，從根子上清除異類民族與文化。

中國政府稱《維吾爾人權法案》是一張廢紙，既然是廢紙，又何必又如此大動干戈。利用國家媒體廣為造勢宣傳，竭力否認「教育營」具有納粹集中營的迫害模式，對外說是職業技能的培訓中心，被關進集中營中的有詩人、有作家、有教育家、有醫生、有律師，還有被中共評比認定的「五好宗教人士」，甚至還有上了年齡已退休的老人，把這些人也關進集中營，這還是職業技術培訓嗎？這些人本身受過高等教育，具備各自的職業技能與技術，還需要怎樣的培訓呢？更何況那些七八十歲退休的老人，難道政府還有返老還童的回天之術？既然是學校，培訓中心，為什麽要使這些人與外界隔絕？簡直令世人貽笑大方。

中共政府長期對維吾爾人的迫害，已被國際媒體接二連三的披露，他們憑借宣傳騙術，再也遮掩不了他們的醜行與罪行。

道義聲援上升為法案懲戒

台灣駐德國代表處謝志偉大使認為：有這樣一次次的道義呼籲、聲援、警告等，還不如這樣上升為國家法案，能起到現實懲戒效果，達到嚇阻作用。

謝大使這樣分析道：美國的這個《維吾爾人權法案》，其中很清楚的表述：倘若中國政府繼續悍然迫害維吾爾人的話，相關的中共政府機構，或者相關的官員，將受到懲戒懲罰，這樣《法案》才會起到嚇阻作用。



台灣駐德國代表處謝志偉大使認為：有這樣一次次的道義呼籲、聲援、警告等，還不如這樣上升為國家法案，能起到現實懲戒效果，達到嚇阻作用。圖／田牧提供

在歐盟，或者歐洲民主國家，針對中共政府對於香港、維吾爾，也包括中國人權衛士等，進行的威脅與迫害，以及對於各種宗教的迫害，還有對於台灣的長期恫嚇與威脅等等，以歐洲來講，基本上所有的提出呼籲與聲援，或者就算是口頭的警告、決議，你如果沒有一個清楚的、對應的懲罰性法案，中國政府是「不會鳥你的」，按台灣人說法，把你當成塑膠，當成布娃娃，當成紙老虎，不搭理你，不甩你。所以我覺得這個法案，應該是一個標桿，是現代文明社會懲罰獨裁極權國家的國際標桿，連同之前各種對於中國人權迫害的一種規範型的、有法可依可據的警告。

原本歐洲、歐盟等西方民主陣營，都會互通互動，採取劃一的步驟，跟著討論與批準相應的法案，但是由於歐洲政界對於川普總統的個人意見，使得歐洲原本該做的，卻沒有做到。

謝大使說道：我們看到歐洲媒體，針對中國的霸凌反應，已顯得非常不耐煩了，所以歐洲各國、包括歐洲議會，或者議員，他們所聯合組成的「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」，就是非常好的組合，其中有美國的、有歐盟的、有德國的、有加拿大的、有日本等各國議員組合的聯盟，今後就會慢慢圍堵與對抗中國政府的惡霸行為，並拿出具體的對應措施，我覺得會很有現實作用的。從這個角度上來看這個法案，就非常有意義了。



廖天琪指出：中共政權一再挑戰人類社會的道德倫理底線，以中國人的名義犯下反人類罪，製造民族仇恨和分裂。除了新疆的維族，還有西藏、蒙古地區的族裔也受到壓迫，資源被掠奪，環境被破壞。圖／田牧提供

中國必須廢除「制度性的種族歧視政策」

國際筆會和平委員會副主席廖天琪，長期支持與關注維吾爾民族的人權問題，針對「新疆再教育營」，兩年前她就有明確的表述：當年希特勒納粹實施民族滅絕政策，在歐洲各地設立了大批的猶太集中營、「死亡營」，屠戮猶太人、吉普賽人，英美西方國家故意視而不見，採取「綏靖政策」迴避法西斯的肆虐，造成了近600萬猶太人的死亡。今天的中國政府在新疆建立了類似的集中營，有百萬維吾爾民眾被投入其中。在21世紀的今天，竟然還有這種事發生，世界上除了中共還有哪個黨，哪個政府和國家，敢於如此野蠻地進行種族絕滅政策？

廖天琪說道：新近美國發生了白人警察「跪脖鎖喉」弗洛伊德案，雖然是嚴重的、光天化日的「當街謀殺案」，冰凍三尺，非一日之寒，但也只有美國這樣的民主國家，才會上升到全國反對「制度性、系統性種族歧視」的示威抗議運動。種族歧視問題，只要是人類社會，民間世俗就有欺生排外，也就是種族歧視問題。在美國，黑人和白人有同樣的受教育的機會，優秀的非裔、亞裔或拉美裔，照樣能出人頭地。美國各行各業中傑出的非白種人，多了去了。倘若存在這樣的「制度性、系統性種族歧視」，歐巴馬就不可能當選總統，美國白人占全美比例是76.5%，連那個智力能力差的小布希總統也任命了牙買加裔的鮑威爾當國務卿在先，並讓非裔的賴斯接掌該職於後了。

廖天琪指出：相形之下，中共政府對維吾爾，對西藏等，才是真採取了系統性的種族歧視，其民族政策是同化與消除民族語言、文化，甚至限制宗教信仰等，搞這種納粹集中營管理，才是典型的「制度性、系統性種族歧視」，中共政權一再挑戰人類社會的道德倫理底線，以中國人的名義犯下反人類罪，製造民族仇恨和分裂。除了新疆的維族，還有西藏、蒙古地區的族裔也受到壓迫，資源被掠奪，環境被破壞。包括針對香港和台灣，民主制度受到威脅，並採用恐嚇、奴役與歧視政策等。我們要求自由世界立即採取行動，制止中國政府這樣的犯罪行為與政策。

今天看到美國蓬佩奧國務卿也提出了大致相同的命題：聯合國應關注中國「系統性種族差別」政策，當這些種族問題被擺上桌面上後，人類社會的進步又朝前邁出了一小步。



中國民主運動著名理論家胡平談到：美國總統川普簽署了美國國會通過的《維吾爾人權法案》，意義十分重大，是對維吾爾人的有力支持，而且也會對中共侵犯人權的野蠻行徑形成有力的反制。。圖／田牧提供

《法案》的意義與制約作用

中國民主運動著名理論家胡平談到：美國總統川普簽署了美國國會通過的《維吾爾人權法案》，意義十分重大。這個法案不只是表達了美國的態度，而且還有一系列具體措施，包括要求中共立即關閉關押維吾爾人的「再教育營」，凍結相關中國官員在美國的資產，拒絕他們入境或拒發簽證等。這個法案是對維吾爾人的有力支持，而且也會對中共侵犯人權的野蠻行徑形成有力的反制。

需要提醒的是，早在去年10月，美國國務院就明確表態，譴責中共在新疆的暴行，並且提出對涉事官員實施簽證限制等措施。應該說，美國行政當局在新疆問題上的立場是一貫的、堅定的。

又，據報道，川普總統在簽署《維吾爾人權法案》的同時聲明說，法案部分條文可能影響他作為總統執行外交工作的憲法權利，因此把有關條文視作不具有約束力。這也是川普總統的一貫態度，去年他簽署《香港人權與民主法案》時就做過同樣的聲明，前年在簽署一份關於台灣的法案時也做過同樣的聲明。

今日新疆明日香港

維吾爾民族的憂慮，也是香港人的困擾。在此我採訪了香港前《開放》雜誌主編蔡詠梅大姐。

蔡大姐是從香港與西藏、新疆命運共同體的角度，來談新疆問題的。她說道：在香港「九七回歸」之前，港人對西藏與新疆問題是淡漠的，無感覺的。近年來，香港人在維護「一國兩制」、「港人治港」的抗爭中，才猛醒過來，原來香港人與西藏、新疆是同病相憐，這才開始關注起西藏問題、新疆問題，因為我們的命運是相同的。

2003年的香港，是一個多事之年，經濟持續低迷，SARS疫症爆發，特別是基本法第二十三條立法違背民意，港人這才意識到高度自治的「港人治港」將不保，會得而復失，這才想起西藏《十七條協議》的前車之鑒。此後港人開始關注西藏，舉辦了不少論壇討論會，我的一些西藏朋友就是這一時期結識的。新疆問題是從去年「反送中」運動才開始的，為什麽會出現這樣的狀況，我認為：一是西藏問題由來已久，國際輿論長期關注；二是因為達賴喇嘛的國際知名度；三是達賴喇嘛倡導的和平理性「中間道路」。所以，西藏贏得了現代文明國家的普遍同情與支持。

習近平執政後，對新疆的人權打壓非常殘酷，而且採用來現代文明不能容忍的極端手段，仿效納粹集中營，進行全面控制與洗腦，打壓他們的宗教自由，所以引起了國際社會的高度關注，港人也在此時開始關注與支持新疆維吾爾問題，還有個直接原因，就是維吾爾民族與香港有著相同性質的自治危機。

在2019年的「反送中」運動中，港人第一次打出與喊出了：「今日新疆，明日香港」的口號。在去年12月，香港第一次舉行了聲援新疆維吾爾人權的集會，美國國會通過了《2020年維吾爾人權政策法案》，川普總統簽署了該《法案》，港人同樣是歡呼雀躍，並認為：這既是對維吾爾民族的國際支持，也是對香港堅持抗爭的聲援！

蔡大姐還補充道：中共政府針對維吾爾民族，及針對香港自治，打壓的手段是一樣的，中共把人民抗爭示威，定性為恐怖主義，然後以反恐的名義，名正言順的實行武裝鎮壓。大家都知道，中共強力治疆，採取納粹式集中營手段，就是以「反恐」為名義。眼下針對香港的和平理性抗爭運動，中共也以「反恐」為據，令人憤慨而不齒，現在又在以《國安法》碾壓迫害鎮壓。總而言之，香港人與維吾爾民族的命運是休戚相關的，我們都是受政治迫害者、受極權統治的壓迫者，我們應該互相聲援，互相支持，互相合作！