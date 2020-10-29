「新興毒品不斷出現，戕害青少年身心，各類電信、網路詐欺手法則往往造成民眾財產重大損失」高市警察局與高雄知名便當連鎖店「正忠排骨飯」簽署合作備忘錄，藉由100萬個便當盒印製反詐騙、反毒宣導標語圖示。高市警察局劉柏良指出，毒品氾濫，新興毒品與網路通訊詐欺是這次與「正忠排骨飯」合作宣導的主軸。

高雄知名便當連鎖店「正忠排骨飯」股份有限公司董事長王致中，為協助高雄市警察局宣導犯罪預防，提升市民防範犯罪之意識，提供100萬個便當盒讓市警局印製反詐騙、反毒宣導標語圖示，雙方於10月29日簽訂合作備忘錄(MOU)，會場並展示大型便當盒模型，相當吸睛。

從高雄發跡之「正忠排骨飯」除了在高雄市有14家分店外，在全台灣各地也有19家的分店，創辦人王致中董事長白手起家，更將企業公益化，每一間分店都是伊甸社會福利基金會的守護商店，本著「飲水思源」的回饋精神，踏實穩定的從事公益活動。

高市警察局局長劉柏良致詞時除了誠摯感謝王董事長急功好義之善舉外，並表示有鑑於近年來新興毒品不斷出現，戕害青少年身心，各類電信、網路詐欺手法則往往造成民眾財產重大損失，因此特別針對這兩類犯罪設計活潑生動的圖示及警語，藉由熱銷的庶民美食加大犯罪預防宣導的力度及深度，並呼籲全民一起拒毒、反毒，也提醒市民如接到不明電話，只要「馬上掛掉」就可免於遭詐。