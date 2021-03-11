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每日國際焦點

英國國會財務委會指出，英國普篩計畫耗費230億元英鎊，儘管耗資驚人，卻完全沒有達到防疫作用。

挪威主權基金將調查所投資的企業有無使用到中國新疆強迫勞動集中營的勞力。

墨西哥擔憂拜登政策將誘發非法移民潮，並且造成人蛇集團組織犯罪盛行。

以色列與阿聯正式討論建立不須隔離檢疫的旅遊走廊。

美國

國務卿布林肯與國防部長奧斯丁下周將前往日韓。

南韓

增加2021年負擔美軍駐軍費用13.9%至1.18兆韓圜(10.3億美元)。雖然遠低於川普時代要求的50億美元，但已經是歷年來最大漲幅。

斯里蘭卡

獲中國同意進行100億元人民幣貨幣交換，以解除財務危機。先前斯里蘭卡想尋求與印度貨幣交換，但印度要求斯里蘭卡要配合國際貨幣基金計畫。

緬甸

軍方持股的電信公司Mytel仍在Google與Viber上刊登廣告，Google與Viber表示將會檢討。

英國

國會財務委會指出，英國普篩計畫耗費230億元英鎊，儘管耗資驚人，卻完全沒有達到防疫作用。

西班牙

馬德里自治區政府主席伊莎貝爾·迪亞茲·阿尤索因為執政聯盟的人民黨與公民黨反目，辭職以提前選舉。

疫情封鎖造成2020年12月出生數較2019年同期大減20.4%，是1941年以來最低，但2021年1月卻成長，預期2021年可能迎來嬰兒潮。歐洲各國也都發生同樣狀況。

挪威

主權基金將調查所投資的企業有無使用到中國新疆強迫勞動集中營的勞力。

國會電腦遭駭客入侵。

德國

福斯汽車全力衝刺電動車，預計每年需要3億度總量的電池。

愛爾蘭

飛機租賃公司AerCap以300億美元買下奇異飛機租賃業務，全球兩大飛機租賃公司合併。

法國

歐洲最大雲端公司OVHcloud準備上市，10日史特勞斯堡資料中心卻發生大火。

丹麥

全球防疫封鎖使得樂高大賣業績成長13%。

瑞典

斯堪尼亞汽車承認2013~2016年在印度7個省賄賂官員以取得標案，相關人士已經都開除。

美國

巴菲特身價達1000億美元。

墨西哥

擔憂拜登政策將誘發非法移民潮，並且造成人蛇集團組織犯罪盛行。

以色列

總理納唐亞胡11日訪問阿拉伯聯合大公國，將可能會見沙國王儲。

以色列與阿聯正式討論建立不須隔離檢疫的旅遊走廊。

統治加薩走廊的哈瑪斯領袖連任。

利比亞

國會通過過渡政府。

黎巴嫩

軍方開始清除路障。

南非

警方鎮壓威特沃特斯蘭德大學欠費學運，造成1死。學生要求積欠學費仍可註冊。

福和會官方網頁：www.fratwn.org