（作者鄭春鴻為今年春天將在松山社區大學開設一門課「生命故事創作班」，已開始接受報名。請電洽松山社大02-27475431）

世人本都愛聽故事，越是價值混淆的世代，故事更是供不應求。我們的生活被各種零散的，甚至是道聼塗説的資訊，即所謂的故事包圍著，生老病死，無所不在。沒有故事，我們的生活就失去重心，失去脈絡，更失去方向。儘管如此，科學家們還是迅速跳出來，表達了對此不屑一顧的態度。至少在科研和其他探索性的領域裡，對「說故事」似乎帶有詛咒的意味。

照這個說法，從海量的觀測事件或者資料中進行更廣泛的、嚴格的統計分析才是正道，個體反映的零星資訊只能分散注意力甚至是扭曲事實的作用。殊不知客觀和主觀之間的區別並不清晰，可以探討的餘地很大， 非黑即白的界線也許只在完美的歐幾里得幾何裡存在。任何以觀測或實驗為基礎的工作，只要是為了揭示事物的全貌，就需要綜合考慮統計資料和零散資料，也就是故事。

反故事主義（Anti-Anecdotalism），在科學成為「迷信」的世代，成為敘事的主流。但世人卻毫無警覺對這些「故事」嗤之以鼻的危險，因為科學離生活的實際經驗越來越遠，我們大多數的孩子不知道為什麼學數學、為什麼學化學、為什麼學物理、為什麼學一切的純科學各門學科，因為它們太不實用，與生活聯繫不了關係；但另一方面，因為升學主義，這些科學學門都是必考學科，使孩子們將它視為真理，並且以為科學才是對的，包括一切人文研究、人文思考、社會現象，都必須要科學做基礎，才能取信於人，在眼前的就是對「大數據」的迷信，連林百里都說，AI太迷人了，他不想退休，看來他是以為AI都是改變人類思想與生活的萬靈丹。

追尋均值使人庸俗化

顯然地，科學從抽象進入具象，正在掌握人的思想邏輯，取平均值的數學方法帶給我們的是事物的抽象化，並且因為平均值的追尋，也使人庸俗化，破壞人的心靈中最珍貴的想像力及創造力。一些著名的物理學家最近質疑是否還需要哲學，原因是科學已經使哲學走向消亡了。使我們對此感到困惑的是，不知道這是不是「反故事主義」的表現帶來的災難。因為哲學家、 詩人、藝術家，他們研究的東西就包括故事，比科學家，事實上更擅長解釋人類面臨的問題其背後的含義。

讓我們養成說故事的能力，不會說故事的人沒有創造力；不會說故事的人沒有想像力；不會說故事的人沒有熱愛生命、享受生命的能力。不會說故事的人甚至不會談戀愛，更沒有失戀的機會；不會說故事的人生下了孩子，會把孩子教成機器人，沒有趣味的人，不喜歡失敗的人，也因此人不成人，因為人生的養分就是失敗。