作者指出，蔡英文總統2016年上任時，對於兩岸關係提倡「維持現狀」，但這樣的說法並未得到中共理睬，中國依舊堅持「台灣是中國的一部分」。示意圖／擷自總統府flickr、蔡英文臉書，民報合成

瑞士國會下議院週二（14日）上午高票通過《改善與台灣關係議案》；之後將交由瑞士聯邦委員會提交報告，具體列出與台灣逐步加深關係的方式。其次，日前英國媒體金融時報報導，美國拜登政府考慮同意讓我方駐美代表處的名稱，由「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。

台灣近期在國際社會吸引不少焦點，不少國家紛紛表態「挺台、友台」，其間的改變是，國際間再也不稱呼中華民國。尤其美國的核心戰略目標是保住台灣，而非中華民國，美國向來就不去捍衛一個缺乏正當性的政權。

蔡英文在2015年訪美前，就將當選後的兩岸政策定調為四個字：「維持現狀」（status quo）；在2016年上任時，對於兩岸關係以提倡「維持現狀」為金科玉律。蔡英文加闡述維持現狀有兩個內涵：1.維持中華民國憲政體制現狀，2.以及維護台灣民主自由現狀。這兩者可以概括為「憲政現狀」以及「獨立現狀」，她表示將兩者連結的立場是：「不要激怒中國」。不過，這樣的說法並未得到中共理睬，中國依舊堅持「台灣是中國的一部分」。

當然「不要激怒中國」的確是很長一段時間以來，美國政府的慣性思維。這種思維的具體表現，是對台灣法理台獨的打壓？

然而維持中華民國憲法現狀，不要挑起與中國的爭端，才是台灣的生存之道嗎？

有人認為在蔡政府的領導下，「維持現狀」正是走在正確道路上？但最新一期英國《經濟學人》雜誌封面故事關注台灣議題，稱台灣是「地球上最危險地區」。為何台灣是「地球上最危險地區」？不就是因為中國武力併吞台灣迫在眉睫嗎？「維持現狀」似乎顯得蒼白而無力！

美軍印太司令戴維森（Phil Davidson）曾評估，中共6年內就會對台動手；前總統川普的國安顧問麥馬斯特（H. R. McMaster）則推測，在明年北京冬奧落幕後，就是中共動武的最佳時機；美軍印太司令接班人阿基里諾（John Aquilino）亦認為，這個問題比許多人的理解，更加迫在眉睫。

可見「憲政現狀」以及「獨立現狀」所導出的因果關係，在邏輯上顯然犯了嚴重的謬誤。因為，中共的武力犯台是建立在「台灣是中國的一部分」，為著「復興民族大業」這一仗一定要打的侵略性思考。習近平日前才宣稱「中國的土地寸土不讓」？則此在未來的六年或更長的時間，除非台灣簽屬「一國兩制」或投降中共實現兩岸統一，否則中國還是要武力併吞台灣。那麼即使台灣再三保證「維持現狀」，亦難免遭受中共極權主義的霸凌、恐嚇、併吞！

「維持現狀」對台灣造成傷害

是以，「維持現狀」的政策貽害台灣，可能造成無可彌補的傷害。十九世紀日耳曼哲學家黑格爾說：「歷史給我們唯一的教訓，就是我們無法從歷史中得到任何教訓。」1971年蔣介石以「漢賊不兩立」，致使中華民國被排出聯合國；從「漢賊不兩立」到「三不政策」再到「維持現狀」，都是以維持中華民國憲政體制的現狀下，卻產出「中華台北」這樣的怪胎。以「中華台北」不倫不類的名稱，讓台灣在世界上苟延殘喘，埋下貽害台灣的歷史錯誤殷鑑不遠！

中華民國簡稱「中國」，那麼「憲政現狀」何來「獨立現狀」？這種偷天換日的瞞天過海，只不過是將實質「法理台灣獨立」的責任推卸給下一代台灣人去承擔，滿足現今政治人物在台灣競逐權力的慾望，以愚黔首！

好在「天佑台灣」！自武漢肺炎席捲整個世界以來，促使美中關係的惡化，中國共產黨赤化世界的野心始被揭開真實的面目，窮凶惡極的戰狼，讓世界重新檢視過去對中共的幻想；「不要激怒中國」已成過去式，世界各國正躍躍欲試，開始「激怒」號稱五千年的中國古帝國！15日英國上、下議院議長雙雙做出決定，禁止中國大使進入國會大廈，戰狼又碰壁跳腳！「挑釁」（provocative）已經成為看盡戰狼出醜的戲碼。

台灣「維持現狀」這種偏安江南，樂不思蜀的逃避心態，在「台灣問題」逐漸國際化的當下顯得格外諷刺。保守的「維持現狀」，中華民國的國旗無奈的飄揚在台灣？青天白日滿地紅的圖騰，依然在行政機構、在軍隊、在民間繼續宰制著台灣人的思考！