當今美國國力仍是世界超強之一，而誰主政白宮其政策對美國及世界各國，無論在政治、經濟、 外交是有其相當之影響力的。示意圖／擷自維基百科，公有領域

世事難料用於預測選舉結果更是貼切，從這次美國總統之大選競爭激烈情況多年來罕見，且引發世界各國高度的關切，因為畢竟當今美國國力仍是世界超強之一，而誰主政白宮其政策對美國及世界各國，無論在政治、經濟、 外交是有其相當之影響力的。

惟依筆者看來，選舉之結果如何，將來由何人成白宮之主人，其一切之施政皆會以美國利益為優先，因而一向與美國有良好悠久友誼之我國朝野全民當以平常心看待這次美國總統之選舉，一切尊重美國人民之決定。因為依照美國憲法的規定，美國憲法是三權分立的總統制國家。

所謂總統制就是總統既是國家的元首又是國家的最高行政首長，總統在任命政府重要官員必須經國會的同意才能任命。政府的预算必須取得國會的審查通過，國會不但握有预算審查權，且又擁有彈劾總統的大權以監督總統之施政，聯邦法院又掌握有司法違憲審查權，對總統所發佈的命令審查是否有違憲之問題，因而任何政黨如果贏得總統寶座仍須視其是否赢得國會參眾兩院之多數席次，如是即是立法舆行政的一致政府。如赢得總統之寶座，但沒有取得國會兩院之多數席次，那就是所謂的分立政府。



任何政黨如果贏得總統寶座仍須視其是否赢得國會參眾兩院之多數席次，如是即是立法舆行政的一致政府。如赢得總統之寶座，但沒有取得國會兩院之多數席次，那就是所謂的分立政府。圖為美國國會大樓西側。北翼是美國參議院，而南翼則是美國眾議院。圖／公有領域，取自維基共享資源

權力不可能由總統整碗捧去

無論是分立政府或是一致政府，尚須受到司法部門之制衡，況且美國是聯邦制，其憲法是聯邦憲法舆州憲法分立的二元制憲，五十州的州長及州議會議長及議員往往分屬不同政黨，因此從美國三權分立聯邦總統制的美國，無論任何政黨赢得總統寶座其施政若要整碗捧去，那是不可能的。亦就是任何人若想施政獨裁也獨不起來，若想施政順利就必須講究政黨溝通協商之工夫，如此行政舆立法、司法間之運作才能順遂，因為憲政體制之建構在二百多年前美國之開國制憲先賢早就已為他們建立深厚之憲政根基在那裡。

因此，選出任何人當總統，都必須遵照美國之憲政制而行，美國人民或世界任何關心美國總統選情人士大可放心，因為任何嬴得美國總統寶座者一切施政要順利就得照這一憲政制度而行。

（本文作者黃炎東博士，歷任國立臺北商業大學榮譽講座教授、台大教授、警大教授、中華人權協會憲政舆國家發展委員會主任委員、燿華電子股份有限公司顧問、台灣商業聯合總會顧問、美國德州大學奥斯汀校區政治系客座學者、日本東京大學「日本裁判員制度之研究」客座學者，國立東華大學校務顧問、國立東華大學大師典範講座。）