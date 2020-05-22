白宮制定了一份新的對中戰略報告，名為《美國對中華人民共和國的戰略方針》（United States Strategic Approach to The People's Republic of China）承認過去幾十年的對華接觸政策已經失敗，川普總統已經在周二簽字，白宮在周三遞交國會。圖為美國國會大廈。圖／Pixabay

白宮制定了一份新的對中國戰略報告，承認過去幾十年的對中國接觸政策已經失敗。報告說，美國決定改變對中國的策略，採取公開施壓的方法，遏制中國在經濟、軍事、政治等多領域的擴張。

這份長達20頁的文件名稱是《美國對中華人民共和國的戰略方針》（United States Strategic Approach to The People's Republic of China）。川普總統已經在周二簽字，白宮在周三遞交國會。

報告對中國的經濟政策、軍事發展、虛假信息散佈活動和侵犯人權行為等許多領域的政策提出全面的批評。

蓬佩奧稱中共為「殘暴的威權政權」

美國國務卿蓬佩奧在報告發布前發表談話，指出媒體專注於目前的病毒大流行，可能忽視了中共構成挑戰的大背景。

蓬佩奧說：「自從1949年以來，中國一直被一個殘暴的威權政權、一個共產黨政權所統治。幾十年來，我們曾經認為，通過貿易、科學交流和外交接觸、讓他們以發展中國家身份加入世貿組織，會讓這個政權變得更像我們。這並沒有發生。......我們大大低估了北京在意識形態和政治上對自由國家的敵對程度。全世界正在看清這一事實。」

美國國務院週三宣布，已經批准一筆總額為1.8億美元的對台軍售計劃。其中包括重型魚雷、零部件，以及輔助和測試設備。國務院的聲明說，這將有助於改善台灣的安全狀況，有助於維持該地區的政治穩定、軍事平衡和經濟發展。」

根據各方透露出來的報告內容，大致有以下主要內容。

美方對40年對華接觸政策結果感到失望

報告表達了對中國的極度失望。在過去的二十年中，美國認為如果美國擴大對中國的市場開放，增加對中國的投資，讓中國能夠獲得美國的高級技術，並為中國培訓軍官，中國就會變得更加自由。但是相反，從1989年六四天安門鎮壓學生運動之後，中國卻變得更加專制，中共在世界上在宣傳其政治思想方面變得更加強勢。

報告說：「四十多年之後，非常清楚，這個方法低估了中國共產黨限制中國的經濟改革和政治改革範圍的意願。」「在過去的20多年裡，改革已經放緩、停滯或者倒退。」

報告說，中國「選擇利用建立在自由和開放基礎之上的秩序，並企圖按照對自己有利的方向改變國際體系。」 中國「擴大使用經濟、政治和軍事力量迫使民主國家不能發聲的做法傷害了美國的重要利益，損害了世界各國的主權和個人的尊嚴。」

報告說，川普政府發現與北京保持接觸除了象徵性和裝飾性之外「沒有任何價值」。「靜悄悄的外交努力證明徒勞無功，美國將公開增加（對中國的）壓力。」

中國一邊承諾，一邊盜竊

在保護知識產權問題上，報告認為，中國可謂是劣跡斑斑。「從1980年代以來，北京簽署了多項有關保護知識產權的國際協定，」 報告說，「但是，目前全球仿冒產品中有多達63%來源於中國，這給全世界和合法商業活動造成了數以千億美元的損失。」

報告指出，中國在歐巴馬政府時期就承諾要停止政府主導的為了商業利益而通過網絡盜竊貿易機密，並在川普上任後的頭兩年重申了這樣的承諾。但是，在2018年後期，美國等十幾個國家報告說，中國加強了針對知識產權和獲取商業情報而進行的網絡攻擊。

中國全面強化軍事威脅

在安全方面，報告認為，中國對美國和中國的鄰國都構成了挑戰。報告說，中國領導人在各項公開聲明里總是表示，他們反對威脅或使用武力、不干涉他國內政，同意通過和平對話來解決爭端。但報告指出，北京的所作所為卻背道而馳。

報告批評北京言行不一，違背對鄰國的承諾，在黃海、東中國海、南中國海、台灣海峽，以及中印邊界採取挑釁行為，以及軍事高壓和準軍事手段相威脅。

對台軍售取決於中國對台灣的威脅

在台灣問題上，報告指出，美國採取基於美中三個聯合公報與台灣關係法的「一中政策」，持續與台灣維持強有力的非官方關係。美國的立場仍是兩岸解決彼此之間的分歧，必須通過和平且不違反兩岸人民意願的方式進行，不得通過威脅或高壓的手段。

報告強調，北京沒有能夠履行自己在相關公報中做出的承諾，大規模擴軍，迫使美國不得不協助台灣軍方提高自我防衛的能力。只有在台灣具有自我防衛能力的時候，才能阻止侵略，確保區域的和平穩定。

根據1982年一份備忘錄，當時的美國總統雷根堅持認為，提供台灣的武器質量取決於中華人民共和國所加諸的威脅。2019年，美國批准超過100億美元的對台軍售。

在人權方面，報告重申了白宮一貫的立場，對中國侵犯人權的行為，包括拘押維吾爾人等少數民族和宗教人士的做法提出批評。

此外，報告還表達了白宮對美中關係發展所抱的希望。報告說，川普政府「願意容忍雙邊關係中更大的摩擦」以保護美國的利益，特別是美國的安全和經濟利益。

報告還表示，「即使我們跟中華人民共和國展開競爭，我們也對雙方在利益吻合的領域的合作表示歡迎。」報告說：「競爭不一定導致對抗和衝突。」

要加強亞太盟友的合作

最後，報告表示，美國希望與東盟、日本、印度、澳大利亞、韓國和台灣加強合作。報告說，東盟的「印太展望」（Outlook on the Indo-Pacific）、日本的自由開放的印太戰略構想、印度的「區域共同安全與成長（Security and Growth for All in the Region）政策、澳大利亞的印太概念、韓國的南面政策與台灣的新南向政策等理念與美國的戰略理念存在許多共同之處。