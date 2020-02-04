急診應該是給真的有生命危險的病人去的地方，「急」就是有急迫性、需要馬上處理的狀況，當然可能會有病人覺得危急，但醫生看來還好的狀況，所以到了急診才會分級。在人力和資源都有限的狀況下，只能優先處理最緊急的病人。圖／擷自中國醫藥大學附設醫院網站

朋友的父親H忽然覺得胸口悶悶的，呼吸也不太順，剛好一位去年肺癌過世的朋友一開始也是呼吸不順暢，另一位朋友裝心臟支架前也覺得胸悶，加上身旁的朋友都說應該要趕快去看醫師，所以H非常緊張，決定要去急診，還問我急診應該去哪間醫院好，可不可以到我們醫院急診？

我問了H的症狀，覺得他應該先掛內科看看，因為我不是醫師，只是在醫院工作，交給專業的醫師診斷應該比東問西問有用。但是H說門診要排好久，我只好說我們醫院急診不會貿然收這樣看不出多急的初診病人，正常醫院的急診都有分級，會依照病人危急程度來決定先看誰，H聽完就決定去附近區域醫院的急診。果然，這間區域醫院的急診根本沒有病人，所以馬上安排他照X光。照完以後醫師為他看片子，說可能是心臟有問題，先給H開了治療心臟衰竭的藥物，要H再去教學醫院掛他的門診好安排其他檢查。

H為自己決定去急診感到得意，他說就是因為到急診，才可以去一趟醫院，不用排隊等叫號，就看到醫生、照了X光又領到藥！

但為了進一步的檢查，他還是掛了教學醫院的門診，安排了心臟超音波。H說，醫師看完心臟超音波檢查的結果後，告訴他狀況很危急，隨時可能心臟衰竭，所以需要再安排心肌灌注檢查。心肌灌注檢查需要注射放射性元素，再觀察這些放射性元素被心肌吸收的情形。本來H夫婦幫忙帶孫子，因為這個檢查也要與嬰幼兒隔離，所以有幾天H得一個人在房間裡關禁閉。

檢查結束後又是一次門診，結果醫師說H的心臟健康的不得了，到了已經可以用老人優待票的年齡，竟然沒有一條血管堵塞，所以藥也不用吃了，H開開心心的回家了。

從H這次看病的經驗裡，我發現了幾個明顯的問題。就醫院的角度，會覺得社會大眾欠缺教育。急診應該是給真的有生命危險的病人去的地方，「急」就是有急迫性、需要馬上處理的狀況，當然可能會有病人覺得危急，但醫生看來還好的狀況，所以到了急診才會分級。在人力和資源都有限的狀況下，只能優先處理最緊急的病人。之前就有新聞報導，自己也是醫師的官員，家屬去急診沒有被優先服務就打人；其實這不是偶發的案例，因為很多人都覺得自己最重要，自己的病最急，所以覺得去了急診就應該要馬上有醫護人員上前來幫忙。

還有一個問題是，H說自己喘不上氣，醫師給他照了X光就告訴他可能是心臟衰竭；再到超音波檢查完，病人得到自己狀況危急的訊息。我從旁聽他敘述，會覺得醫病溝通也有問題。後來我問了H的太太，她說醫師是說，「最嚴重」可能會心臟衰竭，加上做完心臟超音波後又排了更進一步的檢查，所以病人本人只接收到「很嚴重」、「要心臟衰竭了」等訊息，所以既緊張又焦慮。

需要進一步檢查又是另一個問題。H也說，他不懂為什麼心臟超音波的結果很不好，心肌灌注檢查完，他又變成非常健康，然後心臟衰竭的藥也不用吃了。不只H想知道，我也想知道，這中間到底出了什麼問題？

※本文轉載自： 元氣網醫病平台