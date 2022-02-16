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每日國際焦點

南韓偵測到北韓核子設施附近有小型地震可能是核子測試

菲律賓小馬可仕主張菲國於南海建立軍事佈署捍衛海域抵抗中國入侵

法國計畫集合資安專家於巴黎商業區匯集新創事業與專家來對抗駭客攻擊，此舉為學習以色列的CyberSpark

衛星顯示俄軍在白俄羅斯、克里米亞、俄烏邊界有大量活動

日本

準備延長提供烏克蘭至少1億美元緊急貸款支持

南韓

1月失業率降至3.6%，就業增加113.5萬，2000年3月以來增加最多

北韓

南韓偵測到北韓核子設施附近有小型地震可能是核子測試

中國

BMW將支付37億歐元提升與華晨汽車集團合資公司的持股，自50%增至75%

印度

禁用54款app，大多數為中國app

澳洲

護士罷工抗爭疫情下人手短缺以及待遇不佳

獅城資源與特斯拉簽訂5年鋰供應合約，2024年出貨10萬乾噸，之後每年出貨15萬乾噸

菲律賓

小馬可仕主張菲國於南海建立軍事佈署捍衛海域抵抗中國入侵

新加坡

空中巴士簽約出售7架350客機予新加坡航空，新加坡航空將成為首家使用該款飛機的航空公司

越南

預定下月起對觀光客完全開放

泰國

通過減稅與補貼以鼓勵國內使用國產電動車

通過柴油減稅以緩和漲價

緬甸

柬埔寨表示緬甸將不出席東協部長級會議

歐盟

歐盟太空計畫打造衛星網路系統

英國

牛津科學家將研究病毒與疫苗對孕婦與新生兒影響

法國

計畫集合資安專家於巴黎商業區匯集新創事業與專家來對抗駭客攻擊，此舉為學習以色列的CyberSpark

德國

美軍自德國前往斯洛伐克參加預定的北約演習

俄羅斯

衛星顯示俄軍在白俄羅斯、克里米亞、俄烏邊界有大量活動

義大利

疫情使29.36%外籍人士落入貧窮線下，義大利人則僅7.5%，2021年有575.6萬外籍人士在義大利，減少16.7萬

瑞士

2021年第四季住宅房價指數季增2.6%，2021年全年房價漲5.7%

烏克蘭

國防部與2家銀行網路遭駭客阻斷服務攻擊

美國

國家公路交通安全管理局核准使用智慧頭燈的豐田汽車上路

加拿大

1月房價月增4.9%創新高，年增21%，平均售價達近75萬加幣

墨西哥

Coinbase將開始測試加密貨幣客戶可直接提領墨西哥披索

智利

開始討論新憲

委內瑞拉

央行黃金存底跌至50年最低

宏都拉斯

在美國要求引渡下逮捕前總統Juan Orlando Hernandez

以色列

計畫推出減半宗教研究時間換取國家補助，以鼓勵極端正統猶太教徒進入職場

土耳其

於以色列總統來訪前，先派出資深官員團前往以色列

埃及

計畫延長蘇伊士運航雙向行駛段落10公里，另外拓寬與挖深30公里

沙烏地阿拉伯

通過核准第三家數位銀行D360銀行

阿拉伯聯合大公國

龍石油公司在埃及蘇伊士灣首度探勘到石油，預估藏量1億桶

伊拉克

聯邦法院判決庫德自治區油氣法案違憲

黎巴嫩

通過1800萬美元預算於5月舉辦大選

敘利亞

俄國佈署米格-31K戰鬥機搭載空射高超音速飛彈匕首飛彈，以及圖22M戰略轟炸機於敘利亞基地，以進行海上演習

衣索比亞

國會提早解除戒嚴

巴林

王儲將很快訪問以色列

奈及利亞

歐盟計畫投資8.2億歐元提升奈及利亞經濟

馬利

法國考慮完全撤軍

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