在台北車站見了很多仲介，看了很多奇怪貨幣，還有一堆自稱老國安局退休的人，手上拿著舊款的小美金，還裝著神神秘秘的樣子，到處兜售，但是，多數美金屬於二戰前印製，已經廢止使用，有些大額美金，也很難分辨真假，可惜，沒有看到北韓幣，我每周一回高雄上班，周五晚上回台北，只剩阿敏留在台北，這也讓我內心過意不去，阿敏倒是很自在說；「沒關係，反正沒事，如果馬來家裡有事情，飛回去就好，反正就是三個小時」，他如此表態，更令我不安，後來，我才下定決心離職，專心這個任務，另一個因素是，一位仲介說；他有一位台商朋友在中國做生意，手上很多北韓貨幣，我一聽，就很感興趣，經過他聯絡，雙方約定時間，談好成功後的報酬，我下定決心和阿敏走一趟，反正「不入虎穴，焉得虎子」。而這個消息，也是導致我離職的主要因素，另外是民進黨剛拿到高雄執政權，我不想太頻繁請假，給民進黨政府帶來負面印象，雖然我不是民進黨黨員，更不是高級官員。

那一段時間，台灣因為政黨輪替，有關國民黨內的權力變化，也引起我的注意，連戰和宋楚瑜相爭不下，是導致連戰敗選主因，而當時，宋楚瑜聲望如日中天，自認可以當選，沒料到卻因為興票案，敗下陣來。後來，有人認為主導這件弊案曝光的幕後人，就是李登輝；國民黨敗選後，國民黨內掀起茶壺裡風暴，國民黨內的青壯派，要求李登輝為敗選負責下台，尤其是連戰最不留情面，要求李登輝越早下台越好，曾經是亦師亦友的兩人，終於為了權位，分道揚鑣（詳見《虎口下的總統》），連戰無法當選總統，其實是來自被選民定格化的阿斗形象，完全無關李登輝，可是連戰卻遷怒李登輝不幫忙，反而幫阿扁，兩人因此埋下心結，所以，連戰敗選急於把李登輝趕下台，後來2004年總統大選，就算連宋合體了，同樣敗選，顯然，有人一輩子無緣大位，或許是天意救了台灣，否則，若連戰當選，台灣今天處境，恐怕就難以想像了。

連戰自己想坐上主席位子，動機當然是可以控制國民黨的諾大黨產，李登輝在三月下台，後來組織「台聯黨」，一下子被國民黨開除黨員資格，國民黨內的權力鬥爭，如此血淋淋，真的令人感嘆，李登輝一走，受他任命，管理黨產的劉泰英，當然也幹不下去，同年4月，劉泰英離開國民黨，組織了「台灣綜和研究院」，卻因為牽扯國安基金，從此風波和官司不斷，後來也被判處8年2個月徒刑，這是後話，容後再敘，因為這批黨國資產與劉泰英牽扯很深。

既然準備到中國一探究竟，我請了一個禮拜假，阿敏也表示沒問題，兩人決定到了香港轉機廣州，辦理落地簽證。

這位彭姓台商在虎門經營紡織品大盤商，還有鞋類，民生用品，應有盡有，私下還搞地下匯兌，很多台商要發工廠工人薪水時，會跑來這裡調借人民幣，然後在台灣付台幣，以確保金流順暢，這位台商說；「中國銀行和共產黨一樣，你把錢存進去，想領出來就好像要他的命，規則改來改去，所以很多台商不敢把錢放銀行，要用才來調借，中國調錢，台灣還錢」，他販賣的全部是中國製造民生用品，價格低廉，剛好可以合乎北韓經濟水平和口味，所以，這些商品也賣到東北的丹東，由中國當地中盤商接手，然後和北韓朝鮮族，進行邊界口岸貿易。

我一到白雲機場，台商朋友就在機場接我們，並且安排好下榻酒店，看起來，他在虎門混得不錯，晚上迎賓會後，回到酒店，雖然有些酒意，但是，阿敏急於看看這位台商所說的北韓貨幣，電話聯絡之後，這位台商朋友帶了一箱的北韓幣，來到酒店房間，他說：「這些貨幣只是一部分，公司裡面還很多，我也知道這些錢沒有太大用處，但是，還可以在北韓鴨綠江邊界流通」，我說：「你指的是丹東」，他說：「對丹東，還有延邊」，他接著說：「丹東有很多中國商人，專門跑過江，和北韓人來往，還有北韓軍人也會來來往往，用北韓幣在中國境內買物資」，我問他：「你到北韓買甚麼？」他說：「青蟲」。

「甚麼是青蟲？」

這位台商說：「就是海蟲，可以用來作為海釣的魚餌，在北韓的鴨綠江口，或出海口最多，因為北韓境內海洋沒有太大污染，這些青蟲藏在海灘的石頭下面，朝鮮人抓這些青蟲，賣到對岸的丹東市，然後買一些物資回去北韓」。

台商說：「去年，有台灣的朋友專門搞海釣事業，希望我到北韓弄這些青蟲回去，所以，我才開始和北韓做生意，簡單說就是以物換物，我用民生用品換到北韓貨幣，然後用北韓貨幣買青蟲，用空運保鮮盒把青蟲運回台灣，賣給海釣客人賺取台幣，一路下來，還很順利。」他一邊說，我一面看這種面額100元的北韓貨幣，紙張有點粗糙，實在無法相信是來自美國印刷。後來，我用三千人民幣買下這批錢，他給了我丹東中國商人電話，以便我聯絡，我和阿敏準備飛到丹東邊境，現場探查一下，到底這些錢能不能用。

我和阿敏決定先飛往北京，阿敏說，他從沒有到過北京，而且父祖輩老家天津，就在北京旁邊，希望我陪他去走走看看，我只好答應，反正人都進來了，其實，對我來說，東北或北京對我而言，就是舊地重遊而已，反正既來之則安之，時間有的是。