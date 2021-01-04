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每日國際焦點

英國首相強生針對蘇格蘭推動二次獨立公投表示，獨立公投應該是一個世代只投一次。

巴基斯坦以資助恐怖活動罪名逮捕伊斯蘭民兵領袖Zaki ur Rehman Lakhvi，美國與印度認為他與2008年孟買爆炸案有關。

白俄羅斯總主教因觸怒總統盧卡申科而流亡，因3日過生日後年滿75歲，依規定需提除辭呈，教宗罕見的立即接受其辭職。

美國南加州疫情擴大死亡人數超過殯儀館負荷，部分殯儀館開始拒收。

印度

喀什米爾計畫在2~3年內吸引40億美元投資。

首都新德里火葬場屋頂倒塌造成至少18死。

巴基斯坦

以資助恐怖活動罪名逮捕伊斯蘭民兵領袖Zaki ur Rehman Lakhvi，美國與印度認為他與2008年孟買爆炸案有關。

英國

首相強生針對蘇格蘭推動二次獨立公投表示，獨立公投應該是一個世代只投一次。

白俄羅斯

總主教因觸怒總統盧卡申科而流亡，因3日過生日後年滿75歲，依規定需提除辭呈，教宗罕見的立即接受其辭職。

美國

南加州疫情擴大死亡人數超過殯儀館負荷，部分殯儀館開始拒收。

田納西州納許維爾市25日早晨發生的露營車爆炸事件，已證實引爆者安東尼華納自爆喪命，引爆前有發出警告但仍有3名旁觀者受傷，但無其他人死亡。安東尼華納事前曾寄發包裹給許多人闡述其政治觀點，但FBI尚未公布犯案原因。

中非共和國

反抗軍攻擊鑽石礦城鎮班加蘇並部分佔領，反抗軍5死，政府軍2傷。

尼日

伊斯蘭民兵攻擊與馬利邊界附近2村莊造成至少70死。

馬利

法國軍車2日任務中觸土製炸彈，導致2名法國士兵殉職1人受傷。數日前才有另一輛軍車觸土製炸彈3死，蓋達組織北非分部宣稱犯案。

阿富汗

記者遭槍擊身亡，這是2個月來第5起媒體人遭殺害。

敘利亞

土耳其邊界城市艾因角蔬果市場發生汽車炸彈攻擊多人死亡。

辛巴威

疫情嚴重禁止城市間交通、停止所有非必要商業活動。

福和會官方網頁：www.fratwn.org