泰戈爾的《飛鳥集》：「當你為錯過夕陽而哭泣時，你也要錯過繁星了」，在阿里山您不會錯過夕陽與繁星，帶給您的是喜悅怎會哭泣。《飛鳥集》另一首詩「在我看來，黃昏的天空，好比一扇窗子，一盞點亮的燈，燈下的一次等待」這很貼切，為了夕陽我們在阿里山賓館舊館七樓天篷上，老早大夥就等了半小時，為了阿里山的夕陽與落日餘暉，還有那晚霞！「帶著我趕在光明消失之前，進入那片寧靜的山谷吧。在那裡，一生的收穫都會成熟為金色的智慧。」這不正是阿里山落日夕陽的描繪！

阿里山國家風景區遼源廣闊涵蓋番路鄉、竹崎鄉、梅山鄉、阿里山鄉等四鄉，四面高山環繞，氣候涼爽，海拔高度起伏變化大，穿梭在層疊的山林綠意之中，到處都可以看夕陽與日出，我們卻選擇了阿里山賓觀的夕陽與祝山的日出。

利用12月29、30日年假擁擠前，我們台杏基金會與民報成員前往整修後的阿里山賓館、參觀歷史性舊館、追逐夕陽、日出雲海之美、欣賞茶園風光、體驗阿里山的人文，兩天一夜之旅是阿里山不容錯過的美好五奇！阿里山必看五大奇景：日出、雲海、晚霞、森林、與小火車鐵道。



阿里山森林小火車。圖／陳順勝

在著名的阿里山五奇裡，天空變化的奇景就佔了三項：日出、夕陽、雲海，是最經典的阿里山美景，我們怎麼能錯過！觀賞晚霞與日落雲海的景點相似，只要是空曠地無障蔽物，阿里山地區到處都是觀賞晚霞的好去處，而阿里山賓館坐享五奇、對高岳雲海晚霞都能飽覽、小笠原山與及二萬坪附近，都是觀賞阿里山欣賞日落夕陽的景點。這些平台除了可以賞日出，還可觀日落、夕陽、晚霞及星空，而阿里山賓館晚霞滿天的綺麗動人，總是能讓人如癡如醉！



阿里山賓館舊館7樓欣賞到綺麗動人滿天晚霞。圖／陳順勝

至於阿里山的日出，從晨霧中嶄露曙光，濤濤雲海深刻旅遊印象，我們清晨四點半起來，五點出發搭小火車，山上溫度偏低，備齊保暖衣物，12月29日尚能清楚看見星星，預告為可看見日出的天氣。前往祝山平台觀日出，祝山車站正在整修而關閉，森林火車只開到前一站「對高岳」站，下車還要沿觀日步道上坡徒步前往，祝山線小火車單程約30分鐘可抵達，於前一晚13:00–16:30至阿里山站2F購票。視日出時間及遊客數量更動每日發車時間，可由林管處網站查詢。日落清晨前後溫差大，備齊保暖衣物。其實於祝山與小笠原觀景平台都可以看見玉山，也是歐洲人航海通過福爾摩沙時看到的Morris Mountain（摩里斯山），祝山平台可以看見麥寮。這是熱門觀日點建議提前抵達取得好位置。看雲海的時機都在清晨以及黃昏的時候。我們來恰在11月到隔年的4月間，因為東北季風的影響容易看到雲海，卻是干擾看日出的風險障礙。雲瀑易發生在鋒面前緣、天氣劇烈變化、山區氣流不穩定之際。而使著名的阿里山日出，四季出現位置與時間皆不同，日出是最經典的阿里山美景，而祝山觀日平台是人氣最旺的觀日景點，位於祝山車站步行約十分鐘路程，環境清幽、視野極佳。清晨時分，曙光、薄霧與平台上的樹木相映如畫。



祝山觀日平台是人氣最旺的觀日景點。圖／陳順勝

回程放棄搭小火車，利用五十分鐘走原始林道，步行回阿里山賓館。阿里山曾是台灣的三大林場之一，而後開發為國家森林遊樂區，擁有非常豐富森林資源的阿里山，走過生意盎然的紅檜、扁柏、華山松、台灣杉、鐵杉，漫步於巨木棧道，一大早享受森林釋放的芬多精，在古木參天的林蔭小徑上，觀賞神木之美、聆聽鳥語蟲鳴，是人生一大享受！

漫步在阿里山林道充滿我們家族與我年齡時在阿里山的回憶，貼上這一生第一次1975年到阿里山看日出的回憶照片！



作者1975年第一次到阿里山看日出的回憶照片！圖／陳順勝提供