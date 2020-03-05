愛滋病雞尾酒療法發明人－台裔科學家何大表示，他不認為武漢肺炎是惡意製造或從實驗室釋放出來的，但他對這場流行疫情起源於中國則無任何懷疑。圖／擷自美國之音網站

中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山日前指出，雖然武漢肺炎疫情首先出現在中國，但不一定是發源自中國，對此，愛滋病雞尾酒療法發明人－台裔科學家何大一表示，他不認為武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）是惡意製造或從實驗室釋放出來的，但是他對這場流行疫情起源於中國則無任何懷疑。

何大一是哥倫比亞大學醫學院教授亞倫·戴蒙德艾滋病研究中心（Aaron Diamond Aids Research Center）創始人，目前正領導哥倫比亞大學4個團隊研發抗武漢肺炎的藥物，他在接受《美國之音》專訪時說，人類在20年間遭遇3次冠狀病毒來襲（SARS、MERS、COVID-19），SARS後的教訓是，人類不能再犯同樣錯誤，必須找到一個科學的解決方案。

何大一指出，最近有關這一病毒可能起源於美國的一些討論，「其科學性非常非常令人懷疑」，「根據我們對SARS和武漢肺炎的了解，以及對從其他動物物種中發現的武漢肺炎的了解，我毫不懷疑它起源於中國」。

何大一認為，找到武漢肺炎起源對應對下一場傳染病至關重要，「我認為，當我們遇到像這樣的流行病時，例如SARS或伊波拉疫情，我們需要找出起源，這至關重要。因為它告訴我們如何為下一個疫情做好準備，下一個可能是另一種病毒或另一種病原體。」

何大一說，這種病毒可能會與人類共存，並隨著天氣的變化從北半球移到南半球，並在下個季節再次出現，這是20年來的第三次冠狀病毒爆發，因此，需要一個科學的解決方。