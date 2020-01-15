包括台灣在內的不少國家，均呈現相似世代政治的症候。以往年輕人投票率偏低，甚至忙碌職場生涯，對於政治冷漠。阿拉伯之春，近年政治抗爭活動，反映不同政治面貌。台灣未來如何，尚待觀察。圖／民報資料照

此次總統、立委選舉結果，蔡英文獲得817餘萭前所未有的高票，遠遠超過對手韓國瑜。民進黨在立法院超過半數，計得61席，加上無黨籍盟友、基進黨，甚至時代力量，將成為立法院穩定多數，與過去4年雷同。

造成此次大選的結果，主要因素，幾乎不少共識，中國大陸一國兩制台灣方案，香港反送中運動，民進黨祭出反中保台策略，美國支持蔡英文不遺餘力。相較之下，國民黨內部爭議不休，不分區立委提名失當。中國大陸提出92共識，不包括一中各表，國民黨進退失據，沒有因應措施。韓國瑜個人形象，就任高雄市長，不及1年，即參與總統大選。對於兩岸互動、香港反送中立場不清楚，受到質疑。

年輕世代扮演重要角色

投票率由上次6成6，提升到7成5，大批年輕人返鄉投票，中部以南區域立委，民進黨大獲全勝。年輕世代在此次選舉扮演重要角色，備受矚目。反送中運動經過將近6個月發展，迄今未了，相關民調顯示，對於台灣人民有至深且巨影響，特別是35歲以下的年輕世代。亡國感（芒果乾）意識濃厚，選民投票考慮，以國家主權、國家安全為主。民進黨及蔡英文占盡優勢。

但是年輕選民十之八九沒有強烈政黨認同，政黨意識薄弱，不欣賞國民黨及韓國瑜，不意謂認同民進黨。此次蔡英文總統得票數超過民進黨不分區立委得票數甚多。選民的分裂投票，不言而喻，尤其年輕選民。民衆黨、時代力量，超過門檻，取得立委席次，年輕選民的支持，主因之一。

不同年齡層，因為歷史經驗、社會角色、心理狀態不同，必有若干差異。可是台灣出現如此世代差異，頗值分析。此次選舉，家庭之內，因為支持對象不同，父母子女針鋒相對情事，時有所聞。選舉過後，一些分析文章、群組、網路的討論，也不勝枚舉。為何台灣年輕世代的政治認知、感情評價、行為模式，異於上一代，甚至祖父母世代。

網路傳播衝擊政治體制

台灣的民主政治發展，1990-2000乃是分水嶺。35歳以下年輕世代，成長於民主自由年代，2000民進黨首次中央政府執政，各種政治社會化內容（例如教科書、媒體報導等）異於往昔。網路社會，全球化、資訊化時代，年輕世代接受訊息，政治傳播模式，也與以前大異其趣。各種網路言論、傳遞模式，衍生的政治行動，對於既存衝擊不小。

包括台灣在內的不少國家，均呈現相似世代政治的症候。以往年輕人投票率偏低，甚至忙碌職場生涯，對於政治冷漠。阿拉伯之春，近年政治抗爭活動，反映不同政治面貌。台灣未來如何，尚待觀察。

美國總統，兩大黨可能候選人，均超過70歲，俄羅斯、日本、中國等國家領導人也均超過65歲。政府似乎仍然由年齡不低者掌握，世代之間是否更加隔閡。台灣由統獨、藍綠壁壘分明，此次選舉出現世代政治，對於未來政治發展，構成何種影響，尤其兩岸互動，台灣前途，深値省思。