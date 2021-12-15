一般的醫病關係，尤其在傳統的環境，醫護人員通常較易站在權威的立場，也可試著與病人以平等的醫病關係，建立好的溝通及信任。示意圖／Pexels，Thirdman

名人來掛我的門診看病

我在紐約的醫學院工作時 ，有一位當地的病人來掛我的門診看病，當其他的同事看到這位「有點名氣」的病人掛我的門診時都有點驚訝。這位病人在紐約開了一家很出名的酒莊，同時也有自己的葡萄園及釀酒廠。因為他的經商環境，在當地的媒體也會報導這位有點名氣的「名人」資訊，所以當這位「名人」要來當我的病人，有些同事很警訝。

當這位名人來門診時，我也直接問他什麼人介紹來的。談話中，他告訴我説他曾經看過很多在紐約的名醫，大多都是各醫學大學的名敎授，這些名醫都是很出名的肝膽腸胃科大師。原來這位「名人」是因為喝了很多酒而引起肝臟功能的異常，因為這種問題是飲用酒精引起，解決這問題的最佳方法是戒酒。

這位「名人」是賣酒又釀酒的人，加上自己從來的創業就在這方面很成功，所以過去的醫師們出自專業的角度去處理這位病人的問題，要他戒酒來緩解生理上的問題也是正確的。這位病人還想另外找一位不是大師級的醫生照顧他的身體健康。

當這位病人告訴我他過去的就醫經驗時，我就很敏銳的發現，如果我跟其他「大師級」醫師來同樣的話來回應他的問題，這位病人也會再換另一位醫生來以安慰身心上的矛盾。我就改變了詞句，談了他最內行的「酒」的歷史，及社會上需要及存在的事實，也順便強調每人對酒精的反應、吸收量的不同，對身心有不同的影響。

跟病人變成可聊天的朋友

我認為對一位酒精飲料有習慣性「需求」的人，要一下子戒酒是不可能也不容易，所以用討價還價的方式勸說減量。如此一來，我們建立了相當不錯的醫病關係，也變成可以聊天的朋友，每逢年節，他都會寄送整箱的美酒來作禮物。

一般的醫病關係，尤其在傳統的環境，醫護人員多少站在權威的立場，發號施令式的向「被動」及「弱勢」的就醫者用比較多的專業詞句說明病情及治療計劃。尤其在亞洲社會，病人及家屬也相當尊重專業，而以似懂非懂的心態面對醫療的建議。這種情況，相信在病人求診於「醫學中心」，尤其面對「專家」、「主任」級等大名醫的情況下更常見。人與人之間，如果面對面的溝通，多少會「見面三分情」，也許較容易建立好的溝通及信任。目前因爲有冠狀病毒的流行，很多醫療作業改為網路視訊服務，如果在醫病關係已經建立好了，或許醫師與病人之間的溝通還是可以維持。但對於初診或求診是追求第二意見的時候，少了「面對面」的溝通，是否會有不足或缺乏安全感及信任的缺點，值得探討。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台