依內政部公告的晶片資訊，上網搜尋發現內政部所指定的晶片型號，同一晶片早已問市出貨，只要是透過國內外代理商，任何厰商和商家都可以買得到同型同款的晶片，根本不需要仿製，內政部卻急忙祭出「軍事機密等級難仿製」的說詞，到底是怕燒到誰？圖／擷自內政部網站

昨（28）日是中央流行疫情指揮中心成立滿100天，台灣領先全球於1月20日宣布成立疫情指揮中心，1月下旬更籌組口罩國家隊，全國進入超前佈署、齊力抗疫大作戰，指揮中心團隊更是自12月底開始，已經120天沒休過假，行政院團隊迄今防疫一仗打得讓國人驕傲、世人驚豔！

依信傳媒的報導，與台灣同屬抗疫有成的越南，因為不相信中國，越南政府支持的駭客，於1月入侵中國政府電腦，因此取得正確疫情資訊。越南防疫國家隊的駭客出任務，情報工作使得防疫佈署掌握先機。該報導中「這世道，越提防中國政府的人，活得越久」，這句話尤其發人省思。

幾年來，台權會為了資安及隱私風險等理由，反對全面換發晶片身分證，並發起連署活動，獲得各界廣大迴響。面對質疑資安的聲浪，日前，內政部為使國人安心，特別揭露New eID所用晶片「安全評估等級達EAL5+以上，屬軍事機密等級」的說詞。依內政部公告的晶片資訊，上網搜尋發現內政部所指定的晶片型號，同一晶片早已問市出貨，只要是透過國內外代理商，任何厰商和商家都可以買得到同型同款的晶片，根本不需要仿製，內政部卻急忙祭出「軍事機密等級難仿製」的說詞，到底是怕燒到誰？

3000萬張PC晶片卡的採購案，在2月底即定案公告，當時口罩國家隊已從日產188萬片增產到800萬片，也是疫情考量下，主張原產地在台灣的本土廠商，因強調履約進程不受疫情影響，順利取得數位身分證及印製設標標案。如今數位身分證推遲換發，內政部說法為「原訂4月初要前往國外取樣卡，以及進口相關設備，但受到疫情衝擊無法前往」等。

如此看來，東西進不來，人又出不去，一夕之間內政部儼然成為疫情受災戶？到底是哪一國製造的東西會進不來？貨機滿天飛，樣卡、設備卻沒辦法載來，這又是怎麼樣的狀況？據了解，PC晶片卡3000萬張空白身分證，全卡都是由國外卡廠Idemia在境外製造，對於製造場域的安全，以及實際生產的排程，內政部是否全無掌握及管控？

依www.iyouport.org報導指出，「Idemia 也正在協助中國和印度建立大規模的監控和身分識別系統，在全球範圍內販運大量生物識別資料。」、「在中國，Idemia 幫助建立了大規模的生物識別掃描和監視系統，用於使中國公民陷入當權者的壓制之中。該公司已向中國提供了生物識別支付和認證系統。」

台灣等待了15年的數位身分證，是怎麼樣的巧合與機遇，內政部及中央印製廠竟然追隨了中國的腳步？選定為中國政府發展並建立身分識別與監控系統的相同廠商，讓其隱身在得標的本土廠商背後？默默在境外主導並實際製作3000萬張空白身分證？會不會是為了要借重廠商與中國政府合作的「成功經驗」？這是不是在「軍事機密」說詞的底下，內政部不能說的秘密？

史蒂夫·凱斯（Steve Case）在《第三波數位革命》（中譯本2017年1月出版）第176~177頁指出，第三波數位革命中，政府會成為兩個重要的關鍵角色：管理者與顧客。第三波數位革命牽涉到的安全性也相當複雜。駭客可以利用這些個人數據盜用身分。

又指出，政府如何在安全隱私需求，與第三波數位革命帶來的經濟潛力間取得平衡？找到平衡點既重要又複雜，如果有人公開宣稱並非如此，那不是他太天真，就是對這項任務的複雜度不夠誠實。

綜上所述，政府團隊在武漢肺炎的疫情上「抗中保台」超前佈署的策略奏效，贏得全國及世界的讚譽。而內政部卻成為疫情受災戶？為接軌智慧國家與數位浪潮的New eID，未來是否變成「抗中保台」民主防衛的大破口？值得國人深思與關注。