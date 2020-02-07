WHO秘書長譚德塞在武漢肺炎疫情中，不僅袒護中國，還讚揚中國疫情資訊透明，讓WHO被譏諷為CHO，對此，中央流行疫情指揮中心陳時中直言，WHO發言被政治掌控，是世界的災難。（圖／中央流行疫情指揮中心）

中國隱匿武漢疫情導致全世界受害，世界衛生組織（WHO）卻屢屢歌頌中國防疫功勞，近日還聲稱中國武漢肺炎疫情看似沒有擴張，反而港澳台疫情激增，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天受訪時不僅表示不認同，還強調，WHO發言人員被政治形態掌控，但健康議題和政治議題絕不能混為一談，否則就是世界的災難。

中國爆發武漢疫情後，全世界啟動防疫措施，未料，親中的WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）三番兩次做出令世界傻眼的發言，他除了曾說過對中國防疫能力充滿信心、中國遏止疫情值得全球感謝、歌頌中國對疫情資訊公開透明、呼籲世界各國不要對中國採取旅遊及貿易限制....等等言論，導致WHO被譏諷為CHO，也惹怒全球網友發起罷免譚德塞的連署。

而今，中國武漢肺炎的病例都已經超過3萬例，當時吹哨者李文亮醫師也染病離世，WHO竟聲稱中國武漢肺炎疫情看似沒有擴張，反而是港澳台疫情激增。此話不僅遭到總統蔡英文駁斥，指揮中心指揮官陳時中今天接受媒體提問時，也直言：「不認同」。

陳時中說，台灣情況各界都很清楚，目前確診的16例個案當中，有14例是境外移入、2例家庭內感染，相較中國超過3萬例、死了600多人，WHO卻視而不見，甚至認為兩岸疫情一樣。

陳時中指出，以前WHO是令人尊重的組織，專家多、很專業，因為掌握很多訊息，台灣一直想參與，如今WHO專業能力雖不變，但發言人員卻被政治形態掌控。他說，健康議題和政治議題不能混為一談，否則將是世界的災難。

至於返台包機的問題，陳時中表示，這些鄉親當然都是國人，但包機返台名單第一必須弱勢優先、第二點防疫優先，第三點要確定名單、第四是量力而為。「我們當然很想救出大家，可是總是不能把自己的船弄沉了，那也就救不了人」。「心意在，但是要量力而為。」