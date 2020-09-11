台灣豬也懂政治，吃廚餘的台灣豬比吃大豆玉米的美國豬安全健康！這樣的神話在台灣上演。根據農委會的資料，台灣每年有68萬噸廚餘回收，有68%即44萬頓的廚餘提供養豬業者，這些都是還沒有辨法解決的問題，用餿水養豬也是容易引發豬溫疫。

我聽到一位以前的養豬業者告訴我，在養豬的過程病死豬佔有8.5%，往往有不肖業者把病死肉流向夜市小吃店，（現在不知道還有這樣的情況？）不知道這和台灣人民的大腸癌、洗腎病患都是世界第一是否有關連？

萊克多巴胺是一種很安全的飼料添加物，能夠使豬增加一些瘦肉，這個添加物在豬體內代謝很快。國際上先進國家都開放進口美國豬肉，養豬大國加拿大、澳洲、紐西蘭等也都容許使用這樣的添加物。我們政府規定不能高於10ppb.也合乎國際標準。

小型養豬戶易衍生環境污染問題

一般台灣養豬業者規模不大，養2000隻以下的約佔60%，這樣的規模無法負擔有效的專業技術管理，養豬的排泄物處理又是另外一個環境問題，因此我們的農委會規定養豬埸要和住宅有一段距離，以免造成環境污染。我們可以確定這種養豬的衞生水準，一定無法和美國豬的衞生作比較。反觀美國因為土地便宜，養豬業者都是相當大的規模，養殖2000頭以上的約佔90%因此也可以更加專業化照顧豬隻的成長過程，他們都是和農場結合在一起，因此飼料玉米大豆都很便宜又新蘚，豬場的排泄物也可以就地加工處理成為農場的肥料。而萊克多巴胺的使用更是小心，在豬的殺前一個月不會再用，因為執法嚴格大家不敢隨便亂來，以免發生問題而破產。



一般台灣養豬業者規模不大，養2000隻以下的約佔60%，美國因為土地便宜，養豬業者都是相當大的規模。示意圖／Pixabay

在美國的台僑有幾十萬人，我們從豬腳吃到內臓六腑什麼都吃，也從來沒有聽過有問題，大家也都和馬英九一樣常常吃豬腳！

台灣人以前沒有冰箱的時代，大家喜歡吃溫體豬肉這樣才新鮮。因為民風保守，現在已經有冰箱，還是保留了這樣的關念，很不衞生。

我在台灣親友非常盛情邀請我去吃溫體牛肉，這家在台北市承德路生意隆的店家門庭若市，他們標榜這裡的牛肉是昨晚在高雄宰殺的牛肉，沒有冰凍的用毛毯包裹運送到台北，這樣經過了超過二十小時以上的肉已經是有臭味道，他們說這樣好香又新鮮！在美國人所有的屠體都是要求冷凍殺菌後才能賣出，他們認為所有食物經過四小時，沒有放在冰箱5度C以下，就會有細菌感染，這又是另外一個風險！因此說台灣豬比美國豬衞生安全，我認為這種說法大有問題！