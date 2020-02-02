習近平的強國夢，一夕之間被小病毒瓦解了。

眼看各國僑民紛紛離開中國瘟疫之地，被中共綁架變成肉票的500名武漢台商，有家歸不得，雖然說，留在危險之邦賺錢，自己必須有所覺悟，但是，政府也必須為30年來，中台兩國不對等的經貿交流負責，進一步給台商教育，如何在異鄉可以自保，我們仍然要再次呼籲，如果中國持續把台商當人質，把投資保障等法律協議，當成廢紙，台商必須考慮進退，明白生命重要？還是賺錢重要？這樣的中國，你愛的起嗎？四年前，越南排華暴動，台灣遭受波及，台商應該記憶猶新，和中國糾纏不清，只有壞處沒有好處，你當他是祖國，他當你是呆胞。

因為恐懼 世界脫中

另一頭，因為被貼上武漢住民，滯留在中國境外中國人，當中共表示要用專機接他們回中國，這些武漢人紛紛上書說：「我們不想回去」，一邊是有家歸不得，另一邊是有家不想回，夠諷刺吧，中國不僅令外國人懼怕，連中國自己人也害怕偉大的祖國，這才是最大的諷刺，武漢人明白，因為滯留海外，就算發病，生存的機會比較大，回武漢，搞不好命就完了，這場瘟疫讓我門洞穿人性。

1月31日，糾纏3年的英國脫歐，終於完成，歐盟宣布給英國11個月的過渡期，英國人雖然有很多反對脫歐者，但是，基於民主國家的公投機制，也只好認了，剛好，這段時間也正是全世界因為「武漢肺炎」引發恐懼，開始進行脫離中國的行動，英國脫歐，是民主選擇，世界脫中是因為恐懼，因為中國給世界帶來太多的不確定，甚至災難，反中或者仇中，其實都是中共「咎由自取」。

世衛組織一發布國際公衛緊急事件，美國率先宣布對中國斷航，並且對2周內去過中國的旅客，禁止入境，日本同時跟進，中共外交部批判這項政策不盡人情，落井下石，中國忘了，以政治干預台灣進入世衛組織，算不算不盡人情，當然，美國也不是唯一對中國採取脫鉤的國家，過去，美中貿易戰爭，談判沒有下文，美國本來就計畫在經濟上和中國脫鉤，沒想到武漢新SARS來的正是時候，許多在中國設廠的美商，趁這個機會離開中國，美國病毒學家認為，新SARS在中國被完全撲滅的時間，應該是夏天，而且，中國一旦被世衛組織宣布為疫區，要等候除名，恐怕還有一段時間，華爾街財經日報評估：「中國第一季的GNP恐怕只剩下4%」，實際數字可能更差。

目前被傳染國家超過25國，宣布對中國斷航的國家，還包括歐盟各國，以及北歐國家，亞洲的日韓新加坡，巴布亞新幾內亞更離譜，乾脆宣布，禁止所有亞洲國家航空降落，因為，亞洲人和中國人很難區分，台灣也因為和中國糾葛不清，被義大利列入停航國家，越南更把台灣視為中國，很多在義大利旅行的台灣人，差一點回不了家。

恐懼是脫離中國的主要因素，另一個原因是中國政府的治理，太不透明，而且被中國綁架的世衛組織，已經失去中立客觀，當然使各國的恐懼擴大，例如在確診人數和死亡人數，中國內部醫療第一線的訊息，和中共官方宣布的數字，差距太大，當然造成其他國家對中國政府防堵疫情的疑慮，進而擴大了恐懼。

這個世界對中國瘟疫的恐懼，有其歷史因素：

1348年，從中國絲路商人帶到伊斯坦堡，進而傳染全歐洲的黑死病「鼠疫」，造成四分之一歐洲人感染，死亡3000萬人，歐洲各國聞鼠疫而色變，這場黑死病直接導致中國明朝滅亡，但是，卻也促成歐洲宗教黑暗時代的結束，500年後，1848年，從雲南又來了一場鼠疫，捲襲全中國，到了1894年，甲午戰爭前，瘟疫傳染來到高峰，估計有1000萬人死亡，大清國國力，一蹶不振，這也是造成大清國滅亡的原因之一。

生物實驗室才是原兇？

瘟疫和戰爭或飢荒，與國家滅亡有很大關係，傳染到歐洲的那一場瘟疫，剛好是明末，黃巾賊張角在各地肆虐，殺人無數，死屍曝屍荒野，這些腐爛屍體被老鼠吃下肚後，成了瘟疫傳染的溫床。

但是，現代社會的瘟疫，傳染不同古代，17年前SARS被視為喜歡亂吃野生動物的廣東人是始作俑者，而這一次的新SARS危機，中共雖然想要用「亂吃野生動物」掩蓋，但是，越來越多證據已經顯示，武漢第四級生物實驗室，才是最原始兇手，肯定因為管理出問題，一位帶著病毒的研究人員離開基地，然後開始傳播病毒，就如同好萊塢電影所描述的生化危機一般。

中國政府現在處境很尷尬，如果被美國專家入境協助，證實病毒是自己製造的生化武器危機，從此背上開發生化武器的罵名，對國內染病枉死的人，要如何交代？如果因此引發人民不滿情緒，中共政權的危機，如同城牆，必然會出現將要傾倒的破口。

豬瘟鼠疫到新型SARS，如同黑天鵝從空中降臨中國，上天正在用最小的病毒，懲罰這個最大的國家，當各國紛紛離開的時候，也是中共政權走到終點的時刻，原來中國夢，真的是一場惡夢。