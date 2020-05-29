在調整港澳關係條例時，刪除600萬元的投資移民規定，回歸「新經濟移民法」的齊一立法，但對第十八條的政治庇護協助條款，做施行細則的詳細規範，以有效因應協助港澳人民追求民主自由的需要，同時也能阻擋紅色力量滲透台灣。圖／擷自蔡英文臉書

近日香港居民反香港國安法情勢，愈來愈緊張，蔡英文也針對此警告中國，必要時依法停止全部或一部分港澳條例的適用，此話講的不清不楚，乍聽之下，大有藉此懲罰港澳居民之意，也難怪國民黨主席江啓臣見縫插針，批評蔡英文和港人「切割」。其實蔡英文的確是話太不「周延」，掛一漏萬，怪不得原就虎視耽耽的在野黨，亂栽贜抹黑？

蔡英文所謂「必要時，全部或部分停止港澳關係條例」，意所何指？翻開港澳條例第18條為台和港澳關係重中之中：「對於因政治因素而致安全及自由有緊急危害之居民，得提供必要之援助」，雖然模糊不清，卻是整部條例唯一有關「政治庇護協助」的相關依據，如照蔡英文「漏風」談話，豈不是要縮小或關掉政治庇護協助之門？果如是，正是落井下石，懲罰因追求自由民主人權而挺身抗暴的港民！

幸好，蔡英文漏風後，及時改口如何「調整」要視情況而定，但不論如何調整，照顧香港人的決心不變。換句話說，不再談全部或部分「停用」了，而是要「調整」，有關人士也補充說：不排除另立新法補足情勢變化需求。

在此同時，台灣民間反映了兩種心向，一是關心香港抗暴居民的安危，希望我政府能夠儘可能提供來台庇護，免受中國中共迫害；另個面向，也擔心如馬英九時代，大開國門，導致紅色滲透厲害，入島丶入門丶入戶丶入腦，等於要將台灣拱手送人，對於港人之來台，應從嚴加以審查，莫讓親共份子，利用機會混淆入台，要保護反共份子，卻反招來第五縱隊之入侵，擾亂台灣，部分民眾對此是有一定的焦慮，也呈現對所謂「協助」，有一體兩面的顧慮。

是的，去年香港「反送中」運動如荼如火進行中，台灣立法院也有立委提制定「難民法」，但因種種多重顧慮，而胎死腹中，如今冷靜思考，「難民法」這頂大帽子似乎有超過負荷之虞，撇開全世界數十億人口不説，光是中國十多億人口，中共如要使壞，「打著民主反民主」，三不五時，用舟船送來幾十個、幾百個「難民」，光一船就夠台灣政府手忙腳亂了，「難民法」經得了試煉？還是量力而為！

如今，在港澳關係條例中，是有一條非難民條款，但却可大開國門方便之門，一樣有中共派紅色份子滲透台灣社會和國安之虞，那就是港澳關係條例第31條及其衍生的「投資移民」，概略而言，港澳永久居民只要備台幣600萬元，通過投審會審核，在台灣設立公司並繳稅，期滿一年即可獲得身份證，其公司並不必僱用台灣人增加就業機會，（網路誤傳以600萬台幣購買房地產，即完成投資移民，此為錯誤消息）。但在今年3月，投審會避免港澳「假投資，真移民」，審查條件趨嚴，公司企業經營要延至三年，且需僱用2人台灣人經營，才能通過投資移民，滿三年始能獲得定居權和身份證。

協助港澳人民同時阻擋紅色滲透

港澳關係條例此「投資移民」的條件，是世界上開發國家接受移民者，應是最寬鬆條件，相較而言，港澳投資移民台灣約只需160萬港幣，而一樣投資移民美國需400萬港幣（美國近年大幅限縮中國人士投資移民，港澳人士不免受其連帶影響，難獲投資移民），加拿大需港幣950萬元，新加坡需1450萬港元，英國2000萬港元，澳洲3000萬港元⋯⋯，而台灣又有距離近，語言相通丶氣候丶食物相近的優點。當然，會是大部分普通港人如要移民的首要目標，而據移民署統計，近年由香港至台灣購買房地產和居留丶定居的人數，每年愈增。再加上去年和今年熱熾的反暴政運動的衝擊，港澳人士「投資移民」大幅度增加，勢在必行。

但港澳「投資移民」的立法，其實是沒有正當經濟理由為立法背景的，因為台灣並不缺乏資金（不要忘了台灣是超額儲蓄的地方），600萬台幣的投資移民，如果沒有創造新就業機會，那在經濟上是沒有什麼意義的，也因「認錢不認人」，於人才招攬和中高階人力補充，也沒有作用，故2018年賴清德任閣揆所提出「新經濟移民法草案」，就把原擬3000萬台幣的投資移民項目給刪除了，留下了企業移民和就業移民丶技術移民，比較「接地氣」。

「新經濟移民法草案」都把3000萬的投資移民項目删除了，唯獨港澳關係條例，仍然留有600萬台幣的投資移民，顯得政策的不一致性，也使600萬的投資移民額度，變成四不像的「雞肋」，食之無味，又造成港澳人才來台的阻礙，更是政治性庇護的推拖替代法寶，如俗諺所説「放雞屎的有，生雞蛋的無」，以區區600萬元，就占去了台灣實質需要的人才，或值得庇護的英勇民主之士的位置，多不合算的算盤啊！

試舉一例，筆者所住大樓一樓某間店面，四年多前就出現「怪現象」，表面開洋酒屋，一個月開張不到一天；一年多後，經營者換人，開香港式貓狗寵物餐廳，每天客人常常掛零，老闆倒也天天開店，甚少缼席；再一年多，又換老闆，換招牌經營妹仔港式輕食，一樣門可羅雀！經過了解，原來是香港人的「投資移民」！像這樣的企業，只圖利了房東，和社區及其他人都無涉，一家店舖，多年來就輪流被當作「假投資丶真移民」的工具，試問，對台灣有什麼好處？還是潛藏其他風險？

於今之計，應該在調整港澳關係條例時，刪除600萬元的投資移民規定，回歸「新經濟移民法」的齊一立法，以免以後的移民法規大開後門，但對第十八條的政治庇護協助條款，做施行細則的詳細規範，寬嚴適當，以有效因應協助港澳人民追求民主自由的需要，同時也能阻擋紅色力量滲透台灣，免去打著民主反民主，台灣之福也！