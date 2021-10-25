中共十九屆六中全會於11月8-11日在北京召開，作者指出，中共中央常委領導階層除了補充兩位「六〇後」作為梯隊接班，基本上不會大動。左起:習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山。圖／擷自中共新聞網

我們不是預言家，只是根據已知的條件，因勢利導去演算與推證未來將會發生的事件與態勢。正如亞里斯多德說的，想像力不是與生俱來的先天素質，而是後天開拓的結果，它是能夠培養與訓練的一種能力。

新華社北京報導：中共中央政治局10月18日召開會議，總書記習近平主持了會議，會議決定：中共十九屆六中全會於11月8-11日在北京召開，並聽取了《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》稿在黨內外一定範圍徵求意見的情況報告，決定還有：根據這次會議討論的意見進行修改後，將該決議稿提請十九屆六中全會審議。

那麽話題就來了，這份決議稿的重要性？十九屆六中全會將解決怎樣的一些問題？中共未來的發展走向與趨勢何去何從？未來中西的合作與交往展望？

「決議」將確立又一中共「豐碑」

這份文件是中共歷史上「第三個歷史決議」，中共建黨100周年，該文件無疑成為中共黨史上的又一「豐碑」。

「第一份歷史決議」，是中共第一代領導人毛澤東在1945年六屆七中全會上作出的《關於黨的若干歷史問題的決議》，是針對中共成立到1936年這段時期，歷次政治和路線鬥爭的經驗總結，核心問題是確立了毛和毛的思想與路線在中共黨內的統治地位。

「第二份歷史決議」，是第二代領導人鄧小平在1981年十一屆六中全會作出的《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》，是針對中共建國後到1976年「文革」結束的歷次思想、政治運動和路線鬥爭的經驗總結，重點是政治上否定「文革」，主要責任人是毛，但對毛的評價是「三七開」，錯誤為三，功勞為七。核心問題是：從此確立了鄧小平在中共黨內實際的統治地位。

「第三份歷史決議」，是否也是表述中共處於歷史轉折關頭，確定了重大思想理論問題？從習近平接班後，首先結束與杜絕了在中國推行民主價值觀理論與「政治改革」路線，推出了習近平的新時代中國特色社會主義思想，核心是進一步鞏固和強化習近平的歷史地位和歷史作用。

用共產黨自己的語言形象地簡述為：

毛時代，完成了中國「站起來」的問題，1949年毛澤東在天安門城樓宣告：「中華人民共和國中央人民政府今天成立了！」

鄧時代，解決了中國「富起來」的問題，「讓一部分人先富起來」，推動經濟改革，實行對外開放政策等。

當下的習時代，「決議」確認完成了中國「強起來」的問題，中共建黨百年、中國全面小康社會建成等，按中共自己的宣傳口徑：已達到了「國富民強」的中國崛起。



2021年中共建黨百年慶祝活動宣傳：已達到了「國富民強」。示意圖／擷自公視新聞影片2021.7.1

怎樣來驗收「強起來」呢？

中國百姓要的是實感，即看得見、摸得著、抓得住的切實感受。筆者簡略的舉幾例來說之。

1、中國全面脫貧，稱為創造了「人間奇跡」。今年二月底，中共舉行全國脫貧攻堅總結表彰大會，說是中國脫貧攻堅戰取得了全面勝利，現行標準下9899萬農村貧困人口全部脫貧，832個貧困縣全部摘帽，12.8萬個貧困村全部出列，區域性整體貧困得到解決。

現實是否果然如此？各國媒體都有嚴重質疑。

2、中國的軍備武備，駛入快車道。中國媒體自喻「造艦能力，如『下餃子』速度」，稱中國海軍現役的軍艦數量已超過美國海軍，居世界第一位。按總噸位計算，中國軍艦總噸位達230萬噸，已超越俄羅斯，成為世界第二大海軍。

但中國百姓不去深究，中國軍艦的技術與品質與世界頂尖水平尚相距甚遠，且中國始終不渝表示「奉行防禦性國防政策」，因何需要這麽多武裝到牙齒的軍艦呢？

3、不斷宣傳處理疫情（Covid-19）的能力，體現中國式防疫治疫抗疫的全面社會管理水平。

4、近年來，中國接二連三地宣傳太空技術，不斷展示中國宇航員與中國空間站、及中國試射高超音速導彈等。

在筆者眼裡，這些只能說明某一側面，中國的科學技術與傳統工業等，還遠遠落後美國與歐洲國家，但是通過中共對民眾的大力宣傳，一般百姓如打了雞血，興奮起來，民族主義情緒頓時高漲。

「決議」從理論上為「習終身」提供依據

通過一份重要「決議」，自然有其指導性意義，但它能起到什麽樣的作用？發揮怎樣的意義呢？

2018年的十九屆四中全會，及同年十三屆全國人大修改憲法，刪除國家主席和副主席的連任限制，正像第一代中共領導人毛澤東一樣，可以終身擔任中共中央主席直到去世，即「三位一體（中共中央總書記、中央軍委主席、國家主席）」的連任限制被取消，最高領導人擔任的職務不再有任期制的束縛。也就是說中共十九屆四中全會，解決了中共最高領導人「終身制」的制度問題。

而這一次十九屆六中全會，是為確立與穩固習近平終身制提供「理論依據」，經過審議與批准《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，從而確立中共黨史上第三個里程碑，按照中共的說法，即「有利於維護習近平與黨中央權威和集中統一領導，有利於加強和完善國家領導體制，」為習近平的終身制提供國家制度與理論法規的依據。

制度上為權力高度集中保駕護航

解決「制度問題」與確認「理論依據」，目的是為了維護中央保持高度一致，即解決權力的高度集中的問題。所謂的「班子問題」，分為兩部分：一是中央常委班子；二是各地方省市自治區班子情況。

可預見的是：中共中央常委班子，講究年齡梯隊，習近平（1953年）、李克強（1955年）、栗戰書（1950年）、汪洋（1955年）、王滬寧（1955年）、趙樂際（1957年）、韓正（1954年），2017年班子的這份名單，除了栗戰書無可爭議，屆時72歲一定是「下課」養老了。應該說，常委班子除了補充兩位「六〇後」作為梯隊接班，基本上不會大動。李克強很有可能接任栗戰書的全國「人大」委員長。王岐山的國家副主席安排其中一位常委接任，那麽這個班子基本維持穩定了。

各地方省市自治區班子最近都在改組，而大特點：一是「六〇後」全面接班，二是技術專業官僚群體為主，進入領導層主政。新近公布七省自治區黨委書記名單，是很好的例證。

新出任黑龍江省委書記，許勤（1961年），北京理工大學光電工程系本科、碩士畢業。

新出任湖南省委書記，張慶偉（1961年），西北工業大學飛機系飛機設計專業畢業，工學碩士，高級工程師。

新出任江蘇省委書記，吳政隆（1964年），大學工學學位，高級工程師。

新出任江西省委書記，易煉紅（1959年），湖南師範學院政治經濟學專業畢業，陜西師範大學政治經濟學碩士研究生學歷。

新出任西藏自治區黨委書記，王君正（1963年），山東大學科學社會主義專業畢業，中國人民大學馬列所科學社會主義專業。

新出任廣西壯族自治區黨委書記，劉寧（1962年），清華大學水利系水工建築本科畢業，武漢水利電力大學管理工程。

新出任雲南省委書記，王寧（1961年），沈陽建築大學工業與民用建築專業畢業，高級工程師。

前些天媒體有報導，中共上將張旭東去世。同樣能觀察到的年齡梯隊接班的信息。

張旭東（1963年），2020年12月晉升為上將，同時調任西部戰區司令員，但是2021年6月重病，由副司令徐起零（1962年）臨時接替，2021年8月估計張旭東難以痊愈，正式調新疆軍區司令員汪海江（1963年）擔任西部戰區司令員。

可見無論從地方省市自治區主政者，到各戰區軍事長官，是全面的「六〇後」專業技術官員接班，其中工科人員佔絕對優勢，人文、社會科學的專業人員付諸厥如。可說是完成了四方腦袋技術官僚式的「中央高度集權」，進一步鞏固和強化了習近平的歷史地位，為中共「20屆」重組最高班子掃清思想和理論干擾，奠定歷史合法性。



中國一帶一路示意圖／擷自網路，民報合成

中國模式加劇東西方對峙

《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，所謂的歷史經驗，就是強調習近平堅持中國特色社會主義，即中國模式。「決議」的出籠，從「口號」—「論證」—「實踐」—「總結」，這次通過決議案，是否正式確認為人類社會的發展模式呢？中共自譽為：不但在經濟發展上「創造了人類發展史上的奇跡」，而且在社會制度、意識形態上也獨樹一幟、屹立東方。這就意味中國模式將全面啟航，是否通過「一帶一路」推廣至世界各國？

可預見的是：

1、中國模式的確立，及「共同富裕」口號的全面推廣，實際上就是否定自由、人權、民主，與民主國家聯盟強調的價值觀顯然是分庭抗禮，美國與歐洲民主國家是否願意接受這樣的模式？特別是在人權方面，在價值觀理論上，無疑是成為兩股道上跑的車了？

2、梅克爾式的克服制度性差異，僅從經濟合作與市場需要，達到歐中求大同存小異，是否還能繼續以綏靖避免和維護治世價值觀的衝突與碰撞？隨著中共爆棚的自信，未來中美對峙與衝突，仍將進一步加劇，世界民主聯盟、歐盟等，是否會陷入人類社會的制度性、模式化全面對抗，甚至會是高度沖突？

3、國際的政情動態，從新近民主國家政府的換屆選舉，凸顯了兩個特點足以說明問題：其一是以譴責中共人權政策，聲援香港的民主與法制社會遭遇中共破壞，譴責維吾爾人權遭遇中共種族滅絕政策迫害等，抵制與反對獨裁專制中國政府作為民眾選項的前提；其二是支持與幫助台灣加入國際組織，同樣也成為一些民主國家換屆選舉的民眾投票選舉的前提條件。這無疑是加劇了東西方民間民眾的衝突與不合作。

4、有媒體評論：十九屆六中全會結束後，中共將會解決台灣問題。筆者自始自終反對這一說法，原因很簡單，中共強調與堅持「一中原則」，是為了維持現狀。按照金燦榮的說法，軍事準備已成熟和完備，為什麽又不敢動手呢？這些年來，中國始終喊的口號是：「窮則挨打，弱者挨欺。」中共一直把自身建設放在第一位，把對抗美國的高壓，平衡歐洲彈壓，舒緩國際多方壓力與碰撞作優先考慮，確保自身建設的大前提、大環境。先不說台海硝煙，是否點燃了整個東西方的衝突，僅從某種意義上來說，台海爭端，已不再僅僅是兩岸的矛盾與衝突，而逐漸延伸和擴展為國際政治問題了，是民主與專制的價值觀與治世意識的對峙與博弈。

試想一下，中共為打台灣，牽一髮而動全身，惹大禍而言，則引發世界大戰，惹小禍而論，至少引起全世界的抵制反抗制裁與圍堵，中國的總目標無疑將失去更多更多……。在筆者看來，高喊中共打台灣，台灣「自家人」尤為起勁，真該忌諱這類的愚蠢言行。