今年武漢肺炎疫情爆發,全球確診病例數迄今約有6380萬、死亡人數約148萬人。近兩百個國家為疫情所苦,而中國極權擴張慾望加速蔓延,我們正遭逢一場看不見的戰爭。因此,第十五屆蔡瑞月國際舞蹈節主題訂為《看不見的戰爭:2020中國瞄準全世界》,今天晚上起共計演出五個場次,演出蔡瑞月經典舞作《追》、《印度之歌》、《傀儡上陣》、《死與少女》、《女巫》、《新的洋傘》,以及盧靜子+撒烏瓦知部落《在黑暗中陪伴著我們的歌聲》。歡迎民眾購票前往欣賞。

今日(12/4)上午第十五屆蔡瑞月國際舞蹈節開幕記者會,首先由撒烏瓦知部落在歌聲中,帶領全體來賓繞行舞蹈社三周,人人手持一束芒草葉,為2020文化運動的推動前行。

刺蔣案五十周年 刺蔣英雄現身拓印

今年舞蹈節,開幕記者會特別邀請到1970年刺蔣的黃文雄、鄭自才,兩人現今分別已高齡83歲與84歲。回溯刺蔣案的背景,70年代的蔣介石政權遭盟邦背棄、被逐出聯合國。當年的台灣海外留學生,兒時多歷經二二八事件及其帶來的社會動亂;等他們成年後、赴海外求學,才能讀到在台灣不允許閱讀的「禁書」,更加深他們對蔣家兩代極權統治的不滿。他們對台灣前途的未來充滿焦慮,有人形容那個時代,「海內外台灣年輕人都想刺蔣」。

1970年4月24日,時任行政院副院長的蔣經國赴美訪問,在紐約廣場大飯店,一聲槍響驚動世人,也引發國際上對台獨運動的注目,他們兩人在刺蔣行動所展現的氣魄,可說是現今台灣的最佳典範。記者會中也邀請他們分享當年的勇氣與傳承他們對抗極權的精神,並安排「人權鬥士手印拓版」與「臺灣英雄精神傳承」儀式,以作為抗暴精神與價值的永續傳承。

在紐約廣場大飯店開槍的黃文雄,當年正在康乃爾大學攻讀博士學位,他的妹婿鄭自才是建築師。誰來開第一槍?因顧及妹妹黃晴美一家人,決定由黃文雄開槍,手槍藏在妹妹的皮包裡帶到現場交給黃文雄。黃文雄開槍後,遭現場安全人員壓倒在地,衝出搶救黃文雄的鄭自才也被擊倒。黃文雄隨後疾聲大喊:「Let me stand up like a Taiwanese!」(讓我像個台灣人站起來),成為經典名句。



第十五屆蔡瑞月國際舞蹈節開幕記者會,左:黃文雄、右:鄭自才圖/廖建超攝

刺蔣失敗後,黃文雄與鄭自才長年海外流亡。黃文雄更是長長的黑名單的最後一人,他的整個逃亡路線、消聲匿跡的20幾年,乃至他在1996年返回台灣的方式,至今仍是個謎。蔣經國則被槍聲驚醒,在他擔任行政院長後,展開了俗稱「催台青」的本土化政策、開始重用台灣籍菁英。

情歌包裹大時代 金曲歌后盧靜子揭情歌之謎

此外,今年金曲獎最佳原住民語歌手獎得主盧靜子也在記者會中分享歌聲及創作。盧靜子被譽為台灣第一代原住民歌后,素以「馬蘭之戀」、「台灣好」等歌謠聞名於世。她在60-70年代即開啟以母語創作原住民流行歌謠之路,是現代原住民流行歌謠創作的開山始祖。盧靜子參與本次蔡瑞月國際舞蹈節演出、親自揭曉她的創作之謎並獻唱阿美族「歡迎歌」。

1943年出生於台東馬蘭部落、現年77歲的盧靜子雖以情歌著稱,但她創作情歌的背後靈感往往無關愛情,反倒包裹了大時代的悲劇。盧靜子與撒烏瓦知部落將於舞蹈節中演出《在黑暗中陪伴著我們的歌聲》。盧靜子的創作歌曲隱含著部落在都會化歷程中所面臨的困境,將透過演出撫慰在幽闇時代受傷失落的心。



2020.11.25盧靜子(左)與撒烏瓦知部落於玫瑰古蹟—蔡瑞月舞蹈研究社排練。圖/蔡瑞月文化基金會提供

第十五屆蔡瑞月國際舞蹈節

主題:看不見的戰爭・2020中國瞄準全世界

演出時間:12月4日(五) 19:45 | 5日(六) 15:00、19:45 | 6日(日) 15:00、19:45

演出地點:玫瑰古蹟-蔡瑞月舞蹈研究社(台北市中山北路二段46巷進場)

票 價:全票1000元、學生憑證600元、敬老愛心票300元

購票方式:蔡瑞月舞蹈社、兩廳院售票系統 https://reurl.cc/XkybWa



記者會開始,所有來賓、舞者都持一束芒草葉參與繞行儀式。圖/陳永興



參與記者會的人權組織在繞行儀式之後,將代表的旗幟擺放在台前。圖/陳永興



第十五屆蔡瑞月國際舞蹈節開幕記者會。圖/陳永興