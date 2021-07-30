一百多名諾貝爾獎得主聯署抗議中國對國際學術會議進行干預。

這些諾貝爾獎得主7月28日在一份聲明中對中國政府企圖干預諾貝爾基金會（Nobel Foundation）和美國國家科學院今年4月聯合主辦的「我們的星球，我們的未來」（Our Planet, Our Future）的諾貝爾獎峰會（Nobel Prize Summit）表示嚴重關切和憤怒。

聲明說，這次峰會聚集了世界各地不同年齡的國際思想領袖，討論人類面臨的一些最嚴重的挑戰。

聲明說，「中國駐華盛頓使館3月底和4月初兩次致電國家科學院的一名高級官員，要求不要邀請達賴喇嘛和李遠哲博士與會並在本次諾貝爾峰會上發表講話。使館兩次都被告知，不會撤回此類邀請。4月25日星期天下午在諾貝爾峰會開幕前夕，國家科學院接到中國使館一封電郵，要求不要准許達賴喇嘛和李遠哲發表講話。要求再度被拒絕。」

「首次視頻會議4月26日召開的當天，會議的視頻傳輸遭到被認為的網絡攻擊。4月27日發生的另一次網絡攻擊破壞了整個平台。」

「無論這些攻擊是否與中國使館的要求有關，我們都對中國政府試圖阻止兩名我們的諾貝爾得主同仁在中國以外的一次會議上講話而對科學界進行審查並恐嚇表示憤怒。」

聲明說，「我們星球的未來要求所有國家和世界各地的所有科學家進行合作。我們很多人都珍惜在中國的科學同仁和長期朋友，我們與他們開展有成效的互動。不幸的是，上述此類行為只會妨礙此類關鍵的合作，而且如果繼續，將會影響到我們參加中國舉辦活動的意願，尤其是那些由中國政府全部或部分主辦或支持的活動。」

聲明強調，「我們堅信自由公開表達思想和集會自由是基本人權，諾貝爾峰會等國際論壇是尋找解決方法、維護國際信任、確保一個更為公正和繁榮的未來的重要途徑。在這個過程中，這些努力將會為人類帶來巨大的益處。」