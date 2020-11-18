高師大校長吳連賞說，有千年歷史的金門，當然具有豐富的文化養分能產出文化創意產業」。他說：「我自己身為金門人，非常光榮」！(圖/陳俊廷)

「金門是一個非常特殊的地方，有一個非常特別的區位、特別不一樣的地理位置、特別不一樣的土壤，所以蘊育了非常不一樣具有豐富文化內涵的人民。」高師大校長吳連賞說：「金門自古以來有40多位進士，有將近500個博士，有將近100個將軍」。

他以歷史上常講「固若金湯雄鎮海門」所以叫做金門，有千年歷史的金門，當然具有豐富的文化養分能產出文化創意產業」。他說：「我自己身為金門人，非常光榮」！

高師大承辦金門縣「109年文化創意產業發展計畫」文創商品展，即日起至19日在台鐵新左營站2樓大廳展出。高師大文創團隊同步以金門一鄉鎮一特色為開發構想展出多款特色商品設計共同展出。 吳連賞力推包括工業設計、視覺設計與文化創意產業研究所碩士專班等相關科系，組成高師大最強的文創團隊。

「烏坵燈塔」是最偏遠駐軍的所在。一款「烏坵燈塔醬油碟」的設計，當注入醬油，金門地圖就會浮現；「城隍小夜燈」有聚光效果、深具創意取其平安寓意；另如「陳景藍洋樓」筆筒、「閩式存錢筒」等都展現金門地景特色。

吳連賞認為金門的城門最具代表意象，所以設計金門城門鑰匙座「固若金湯雄鎮海門」。

高師大團隊將金門建築風格、文化特色透過設計語言重新詮釋，並以一鄉鎮一特色作為發想，設計出結合富有在地色彩的9種文創商品，展出作品包含城隍小夜燈、金門城鑰匙座、閩式存錢筒、睿友學校書擋、水獺公仔、陳景蘭洋樓筆筒、播音牆薰香座、風雞調味料瓶、烏坵燈塔醬油碟。本計畫所規劃的成果展共計兩場次，除高雄場成果展之外，金門場則在本月24日起於金門尚義機場展出，至11月30日止，期藉由展覽透過文化創意突顯金門深廣的文化內涵及在地特色。

金門縣文化局副局長許慧婷指出，109年金門縣文化創意產業發展計畫，旨在培育金門在地文創業者，將獨特文化做為根基，提升文化創意產業規模，進而帶動地方經濟發展，讓文化與產業形塑出正向的效益與永續循環。徵件作品以金門文化與物產為特色：貢糖、高粱、花磚、花帔、閩式建築…等為主要創作元素，表達金門豐富的發展面向。

本屆獲選五家金門在地業者，展出作品作品如下：古洋樓有限公司：不紙是高粱，很金門用酒糟、高粱植物來製作屬於金門的紙張，並應用在紙類物品上；藝森美術畫室：以金門傳統花帔布設計開發香包，結合金門傳統代表圖樣，呈現祈福主題之系列產品；肯娜國際有限公司（K Beer金門精釀)：金門貢糖與精釀啤酒完美創意結合，喝起來就像別樹一格的液態版特調金門貢糖；浯作有限公司：利用閩式建築裡的燕尾造型結構，與創意仿古紋飾脊墜，透過轉化把古生物鱟的造型設計出咖啡濾杯；捲毛力卡創藝社：一件屬於我們的花磚襯衫，系列以夏威夷襯衫為基礎，印花以團隊採集金門在地元素轉化而成的圖紋，穿上它，期許能湧上在金門的美好回憶。