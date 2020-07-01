美國聯邦通信委員會（FCC）週二正式認定中國電信公司華為和中興對美國國家安全構成威脅，禁止美國公司利用83億美元的政府資金購買這兩家公司的設備。圖／擷自華為官網

美國聯邦通信委員會（FCC）週二正式認定中國電信公司華為和中興對美國國家安全構成威脅，禁止美國公司利用83億美元的政府資金購買這兩家公司的設備。

去年11月，FCC以5比0的投票結果同意發布上述聲明，並提議要求農村電信運營商撤換現有美國網路中的這兩家中國公司的設備。

FCC主席帕伊（Ajit Pai）在周二的一份聲明中表示:「我們不能也不會允許中國共產黨利用網路脆弱性危及我們關鍵的通信基礎設施。」

FCC委員史塔克斯（Geoffrey Starks）週二表示，美國網路中仍存在「不值得信任的設備」，並表示美國國會必須撥款更換這些設備。

去年5月，美國總統川普簽署了一項行政令，宣布進入國家緊急狀態，禁止美國公司使用對國家安全構成威脅的公司生產的電信設備。去年，川普政府還將華為列入了貿易黑名單。

FCC對中國公司採取越來越強硬的路線。FCC今年4月表示，可能會吊銷三家中國國有電信公司在美運營的牌照。

美國還試圖說服盟友不要使用中國電信公司的設備。英國兩名高官週二表示，華為將會被從英國的電信基礎設施中移除。

英國文化大臣道登（Oliver Dowden）週二告訴議會國防委員會:「鑑於這是一家中國公司，我對潛在風險非常清楚……正是因為擔心高風險的供應商，我們才將它排除在核心基礎設施之外。」

道登表示，美國對華為的禁令「很可能」打擊這家中國電信製造商為英國5G移動網路通信網路供應設備的能力。

道頓發表這一言論之際，英國政府正在權衡要不要推翻其在1月做出的決定，即允許這家中國公司為英國的5G網路建設扮演有限的供應商角色。

同場參加議會問詢的英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）表示，是時候採取行動了。

他說：「政府的目標是，隨著時間的推移，將高風險的供應商從網路中移除。沒有人希望網路中有高風險的賣家。」