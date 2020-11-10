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每日國際焦點

立陶宛國會執政聯盟推動新內閣政府發展「價值為基礎的外交政策」，支持為自由奮鬥的台灣。

亞美尼亞總理與俄羅斯、亞塞拜然簽署停戰協議。

土耳其財政部長，也是總統艾爾段女婿，以及未來可能接班人，8日突然於Instagram上發表「因健康因素」辭職，24小時候艾爾段表示接受其辭職。艾爾段先前於7日開除央行總裁。

俄、土、中表示等待最終結果才恭賀美國總統當選人。日、韓、以色列、沙烏地阿拉伯都已恭賀拜登。澳洲歡迎拜登回到巴黎氣候協議。

日本

歡迎南韓情報首長樸智元9日訪日。

香港

美國制裁港國安機構及警隊高層，包括李桂華、劉賜蕙、鄧中華、李江舟。

緬甸

翁山蘇姬所屬執政黨穩定勝選。

美國國務卿蓬佩奧表示美國密切關注緬甸選舉。

立陶宛

國會執政聯盟推動新內閣政府發展「價值為基礎的外交政策」，支持為自由奮鬥的台灣。

亞美尼亞

總理與俄羅斯、亞塞拜然簽署停戰協議。

亞塞拜然外長表示誤擊亞美尼亞上空俄國Mi-24直升機，向俄國道歉，並準備賠償。擊落俄直升機造成2死1傷。

歐盟

計畫訓練伊瑪目來對抗仇恨主義。

波蘭

總統杜達簽署與美國的防禦協定，將讓更多美國部隊駐波蘭，希望兩國合作不受選舉影響。

喬治亞

首都提比里希數千人抗爭，反對防疫措施，並稱10月31日國會大選舞弊。

白俄羅斯

宣布2名英國外交官為不受歡迎人物。

奧地利

警方發起60多次突襲，逮捕30名與維也納槍擊案相關人士。

德國

冷戰柏林危機時空運機場柏林-泰格爾機場於8日關閉，柏林人向其道別。

美國

俄羅斯將等美國官方公布結果才評論美國選舉，並表示注意到川普提出法律訴訟。

土耳其表示將等待最終結果出爐才恭賀美國總統勝選者。

中國表示將等美國選舉的法律程序都完成後才恭賀當選人。

愛沙尼亞內政部長8日抨擊拜登父子腐敗、選舉舞弊，受到聯合政府其他黨派壓力，因而辭職。

日本首相菅義偉恭賀拜登。

南韓總統文在寅恭賀拜登，表示將確保美韓合作沒有空窗期。

沙烏地阿拉伯恭賀拜登。

以色列總理納唐亞胡恭賀拜登，並感謝川普。

聯合國恭賀拜登，表示美國在全球合作中不可或缺。

歐盟歡迎拜登「一個不把我們當敵人的美國總統」。

歐盟將因美國補貼波音，對美國施以進口關稅懲罰，不過歐盟表示在拜登接任後，希望美歐貿易關係可以改善。

WHO譚德塞表示將與拜登密切合作。

委內瑞拉獨裁者馬杜羅表示希望在拜登任內重建與美國對話。

加拿大總理與拜登通話，談論病毒與遭中國逮捕的加拿大公民問題。

澳洲歡迎拜登回到巴黎氣候協議以及WHO。

英國首相強森預期與拜登接任的美國有良好關係。

愛爾蘭外長表示拜登當選將影響英國脫歐談判。

德國外長表示拜登對德國提升國防預算達到北約要求水準的壓力將不如川普。

祕魯

總統遭彈劾，警告在4月總統選前如此近的時間彈劾，造成國家不穩定。

土耳其

財政部長，也是總統艾爾段女婿，以及未來可能接班人，8日突然於Instagram上發表「因健康因素」辭職，24小時候艾爾段表示接受其辭職。艾爾段先前於7日開除央行總裁。

衣索比亞

提格雷戰事已造成數百死。

軍民逃離提格雷戰事，越界逃入蘇丹。

敘利亞

美國擴大對敘利亞制裁逼迫停戰。

巴勒斯坦

川普2018年停止美國一年3億美元資助聯合國近東巴勒斯坦難民救援組織（UNRWA），同時以阿關係正常化各阿拉伯國家也停止資助，使得該組織短缺7000萬美元資金，將被迫減薪。雖然拜登可能恢復資助。

巴林

內閣同意與以色列的航空合作備忘錄。

伊拉克

首都巴格達軍方據點遭襲擊，11死8傷。

幾內亞

中國支持連任的幾內亞總統。

福和會官方網頁：www.fratwn.org