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每日國際焦點

以色列將於阿布達比設立經濟辦公室以推動波灣投資。

江蘇通報第一起H10N3禽流感。

馬來西亞因中國16架軍機入侵領空召喚中國大使要求解釋。

就業與交通部長Katumba Wamala遭暗殺未遂，座車遭4名機車持槍刺客攻擊，其女兒與駕駛身亡。烏國近年來已有多起刺殺事件。

日本

瑞薩半導體受火災影響產能將在6月中完全恢復生產。原本預期5月底即能恢復。

南韓

因日本在奧運地圖上畫上竹島而召喚日本副大使抗議。南韓認為竹島屬於南韓，稱之為獨島。

受汽車與晶片帶動，5月出口高速成長年增45.6%為1988年8月至今成長最快。

中國

江蘇通報第一起H10N3禽流感。

澳洲

媒體Nine Entertainment與Google和Facebook在新授權法規下簽訂多年授權合約。

低利率造成房地產熱，4月民間新屋核准興建量年增67.4%，5月房價漲2.2%。

馬來西亞

馬來西亞因中國16架軍機入侵領空召喚中國大使要求解釋。

因疫情封鎖，豐田、本田汽車馬來西亞廠暫時停產。

柬埔寨

美國副國務卿Wendy Sherman前往會見總理韓森，敦促柬埔寨維持獨立與平衡的外交政策，亦即警告勿倒向中國，擔憂中國軍事布署於柬國，並要求說明為何拆除美國留下的軍事設施。

緬甸

克耶邦反軍政府民兵攻擊政府軍後，軍政府以直升機、砲兵還擊，迫使居民逃離。

印度

禮來藥廠合併單株抗體藥物 bamlanivimab、etesevimab療法或得緊急核准於有限條件下使用。

戴姆勒印度廠因疫情封鎖造成零組件短缺停工3天。

Biological E.獲得加拿大mRNA疫苗商藥廠Providence Therapeutics授權許可製造其疫苗。

歐盟

5月歐元區通貨膨脹率自4月的1.6%升到2%，是2018年最高，主因能源成本提高，通膨率超過歐央行稍低於2%的目標。

5月製造業經理人採購指數自4月的62.9上升到63.1，持續穩定復甦。

英國

5月製造業採購經理人指數字4月的60.9大增至66.1，主因經濟快速復甦加上脫歐造成港口混亂與農產歉收使原料物價上升。

銀行NatWest表示，疫後55%員工將採取部分在家上班，32%員工在家上班，只有13%員工回歸辦公室上班。

5月房價年增達10.9%，月增1.8%，還可能繼續飆漲。

達美樂表示需求大增將於英國增加雇用5000名員工。

吉爾吉斯

沒收加拿大金礦公司Centerra Gold的吉爾吉斯分公司所屬金礦，導致其吉爾吉斯分公司Kumtor Gold、Kumtor Operating在美國聲請破產。

波蘭

審判2019年1月逮捕的2名中國間諜，2人以華為公司主管身分為掩護滲透7年試圖讓華為掌控波蘭的基礎建設。

西班牙

法庭拒絕監禁西撒哈拉波利薩里奧陣線領袖Brahim Ghali，認為證據不足以判決有犯下戰爭罪行。

美國

因應氣候變遷加遽，各大城市雇用森林、熱浪、氣候天災動員官員等等相關職位。

祕魯

染疫死亡人數達18萬人，成為全球每人口死亡率最高國家。

巴西

全球最大肉品業者JBS遭網路攻擊，駭客攻陷北美與澳洲IT系統，JBS暫停了澳洲及北美的肉品處理產線。

第一季經濟成長1.2%超乎預期，經濟規模回到2019年疫情前。

智利

4月經濟成長14.1%，主因是2020年低基期。但仍顯示快速復甦。

以色列

國營企業以色列航太工業簽下2一美元合約提供蒼鷺無人機給亞洲未透露國家。

隨著經濟恢復，逐步停止失業津貼，從28歲一下無小孩年輕人開始。

黎巴嫩

世界銀行預測黎巴嫩經濟萎縮9.5%，現代史上最糟經濟表現之一。

阿拉伯聯合大公國

以色列將於阿布達比設立經濟辦公室以推動波灣投資。

烏干達

就業與交通部長Katumba Wamala遭暗殺未遂，座車遭4名機車持槍刺客攻擊，其女兒與駕駛身亡。烏國近年來已有多起刺殺事件。

奈及利亞

政府表示尼日州綁架案有200學生遭綁，軍警搜救中。

福和會官方網頁：www.fratwn.org