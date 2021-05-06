看好岡山！UNIQLO今年2021台灣首間新店本周五(5/7）盛大開幕！岡山店佔地高達404坪成為高雄最大店，這也是UNIQLO高雄第7家店舖與全台第18間路面店。

看好岡山！UNIQLO今年2021台灣首間新店本周五(5/7）盛大開幕！岡山店佔地高達404坪成為高雄最大店，這也是UNIQLO高雄第7家店舖與全台第18間路面店。

UNIQLO海外行銷暨宣傳戰略部資深經理潘御琳表示，看好岡山周邊正在積極發展，岡山在地也有非常多的美好，希望這次我們的到來能給大家不一樣的體驗，在此展店，呈現新亮點。

岡山擁有豐富的歷史文化與軍事要地，隨著近年來工業開發與外來遷移族群不斷增加，為了提供給高雄岡山人更貼心的服務，UNIQLO宣布高雄岡山店於明5/7日（五）正式開幕。

捷運南岡山站出口步行三分鐘即可到到達的UNIQLO岡山店，裝潢全採用日本，包含地面PVC地板與新式貨架，環保LED燈與太陽能發電板屋頂，洋溢日式風。

尤值一提的是，UNIQLO結合在地特色，在門口內壁掛呈現屬於岡山人的四大驕傲包含羊肉爐、豆瓣醬、稱霸全球的螺絲工業與飛行員搖籃的空軍文化

開幕期間4大明星商品包括可攜式抗UV連帽外套與AIRism科技空氣衣最低優惠99元起，更祭出岡山人憑戶籍免費送AIRism口罩、明德豆瓣醬等開幕好禮。

UNIQLO指出，全台最強母親節優惠就在岡山，5/7盛大開幕，5/8還有小朋友喜歡的超人力霸王合影快閃會…..

※上網影音UNIQLO高雄最大岡山店搶先直擊