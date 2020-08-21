有人一方面投入傳統台獨團隊，也怪蔡政府重用老藍男， 一方面又抱住老藍男大腿，因為那些老藍男與蔡英文關係頗為密切。更積極抱蔡英文的大腿，並以收編獨派社團對權力中心邀功。執政團隊、獨派社團、老藍男好像都是他的主人。這種人就是次奴才。示意圖／張家銘

二十年前，筆者將台獨運動分成三個階段，第一階段為「老台獨」，當時從事台獨運動不只沒有好處，而且要承擔苦難，因為會被中國國民黨政權抓去坐牢，甚至於有失去性命的危險，連在國外參加台獨群眾運動都有人蒙面，擔心在台灣的家屬受到迫害。第二階段是「新台獨」，那年代從事台獨運動被迫害的機會已很低，但會斷絕了很多資源，因為所有國家資源都掌控在中國國民黨手中，而且一般人的感覺是該黨會永遠執政。第三階段則是「台獨新貴」，是民進黨第一次執政開始，從事台獨運動不只沒有任何壞處，而且會有好處，甚至於有幸運的人只靠嘴巴喊台獨就發了財。

台獨運動三段論在媒體發布之後，有年輕世代表示不滿，他們陳述，在「老台獨」及「新台獨」年代，他們年紀還小，甚至於還未出生，等他們長大之後投入台獨運動卻被歸類為「台獨新貴」，非常不公平。筆者覺得此說也相當合理，因而再觀察一段時間，才定位年輕世代與台獨關係。事實上，年輕世代當然也有很多「老台獨」的精神，依循政治信仰而努力，只是凸顯不出來，因為沒有人被迫害，倒是「台獨新貴」出現很多案例。有年輕世代自稱台獨運動者，時常大罵民進黨背離台獨，可是當民進黨丟了一塊「骨頭」後，就叼了「骨頭」靠向民進黨，他們照樣大罵中國國民黨，絕不再批判民進黨，這不是「台獨新貴」精神是甚麼？

民進黨淪為分贓利益共同體

台灣的政治環境變化太大，政治民主化之後，政治迫害已不見了，以前因存有被迫害悲情所產生的政治信仰逐漸褪色。由黨外人士所組成的民進黨，其政治版圖逐漸擴大，原來是有堅定政治信仰，後來卻轉型為分贓政治資源的「利益共同體」。

所謂傳統台獨，原來是要推翻外來的殖民獨裁統治者，屬本土的民進黨第一次執政之後，傳統台獨改變目標，推動正名制憲。成為利益共同體的民進黨目標是執政，分贓資源，與傳統台獨因而分道揚鑣，雖然嘴巴也會掛著台獨，事實上只是用來騙選票而已。台獨運動人士也兵分兩路，一路加入「利益共同體」，一路堅持「傳統台獨」，因理念與民進黨的差距頗大，所以常出現磨擦。

為自己的利益而奮鬥是人的天性，無論是靠向利益共同體或是堅守傳統台獨，只要不違背社會規範，兩個路線都應該被尊重。但有一種人很特殊，一方面表示投入傳統台獨的團隊，也怪蔡政府重用李大維、林全等老藍男， 一方面又抱住老藍男的大腿，因為那些老藍男與蔡英文關係頗為密切。更積極抱蔡英文的大腿，並以收編獨派社團對權力中心邀功，這種人很奇怪，執政團隊、獨派社團、老藍男好像都是他的主人。

孫中山表示中國是次殖民地，地位連殖民地都不如，因為殖民地只面對一個宗主國，而次殖民地卻是列強共同的殖民地。想不到台灣卻出現「次奴才」，其地位當然不如「奴才」。一般奴才只有一個主人，「次奴才」卻有多個，執政團隊、老藍男、獨派社團都是它的主人。



筆者將台獨運動分成三個階段，第一階段為「老台獨」，當時從事台獨運動不只沒有好處，而且要承擔苦難，因為會被中國國民黨政權抓去坐牢，甚至於有失去性命的危險。圖／張家銘