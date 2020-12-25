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每日國際焦點

英國脫歐協議在剩下7天的最後時刻談判完成。自脫歐公投後已經過了4年半。英國國會將於12月30日投票，反對黨工黨表達支持，預計國會能通過脫歐協議，歐盟則會在2021年才投票。2021年1月1日起英國將完全獨立。

俄羅斯重啟蘇聯時代軍武實驗室，測試武器於極地環境性能。俄羅斯認為暖化能使大片極地土地能開發、海域能航行，有經濟價值的同時，也需要武力保護。

美國總統川普頒發國安獎章予國務卿蓬佩奧、財政部長史蒂芬‧梅努欽、國家安全顧問羅勃‧歐布萊恩、白宮顧問女婿庫許納，以及中東大使阿維·貝科維茨、以色列大使、阿聯大使，表揚對促進中東以阿和平的貢獻。

美國國務卿蓬佩奧表示將開始設立西撒哈拉領事館。

南韓

與輝瑞及嬌生簽約購買1600萬劑疫苗。

中國

禁止英國航班。

俄羅斯

重啟蘇聯時代軍武實驗室，測試武器於極地環境性能。俄羅斯認為暖化能使大片極地土地能開發、海域能航行，有經濟價值的同時，也需要武力保護。

英國

脫歐協議在剩下7天的最後時刻談判完成。自脫歐公投後已經過了4年半。英國國會將於12月30日投票，反對黨工黨表達支持，預計國會能通過脫歐協議，歐盟則會在2021年才投票。2021年1月1日起英國將完全獨立。

歐盟要求27成員國使節在聖誕新年假期待命以利英國脫歐後續談判。

愛爾蘭對即時達成英國脫歐協議鬆了一口氣。

美國

總統川普頒發國安獎章予國務卿蓬佩奧、財政部長史蒂芬‧梅努欽、國家安全顧問羅勃‧歐布萊恩、白宮顧問女婿庫許納，以及中東大使阿維·貝科維茨、以色列大使、阿聯大使，表揚對促進中東以阿和平的貢獻。

摩洛哥

美國國務卿蓬佩奧表示將開始設立西撒哈拉領事館。

衣索比亞

軍方擊斃42名涉及本尚古勒-古馬茲州遭攻擊100死事件的武裝民兵。

逮捕5名與本尚古勒-古馬茲州遭攻擊100死事件相關地方官員。

敘利亞

防空部隊攔截以色列飛彈攻擊。

奈及利亞

先前發生學生遭綁架事件，官員表示是偷牛糾紛引起，並非博科聖地發動伊斯蘭恐攻。

伊朗

否認與攻擊巴格達美國大使館有關。

表示美國同意制裁網開一面，可讓伊朗轉帳購買疫苗。

突尼西亞

偷渡船沉沒20死。

福和會官方網頁：www.fratwn.org