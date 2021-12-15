12月18日（六）全國性四個公投案結果即將揭曉，反萊豬案如通過，首當其衝的將是台美最緊密的關係，勢必面臨熱度退潮趨勢、兩國之間無形中漸行漸遠，連累台灣CPTPP入會的機會。台灣廣告主協會，與三家熱愛鄉土、理念相同的夥伴單位，台灣人權文化協會、台灣設計協會、福和會，在12月15日（星期三）中午11:30分，於張榮發基金會國際會議中心803會議廳，聯合主辦「四個不同意、台灣更有力」公聽會。

主要訴求： 【四個不同意、台灣更有力】

1、守護環境安全，「重啟核四」不能同意。

2、守護經濟安全，「禁止萊豬進口」不能同意。

3、守護能源安全，「停建三接」不能同意。

4、守護民主安全，「公投綁大選」不能同意。

由台灣廣告主協會理事長/香菇王股份有限公司董事長王義郎擔任引言人，邀請到五位學有專精的專家，包括：義理法律事務所律師莊勝榮、台灣地熱資源發展協會秘書長王守誠、台大地質博士候選人/前地質工程師賴發奎、政大公行系兼任助理教授施佳良、成功大學地球科學系教授、原能會核四地質安全調查報告審查委員楊耿明，一同倡議。

王義郎表示，反萊豬議題是借題發揮，根據行政院農業委員會農業貿易查詢資料就可以發現，2020年全年屠宰美國進口豬為1.8%，台灣豬肉則為94.92%；2021年1到11月，屠宰美國進口豬則為0.27%，台灣豬肉則為93.51%，可見比例之低。 如今若因萊豬進口這個芝麻細節，而引發動搖台灣整體經濟佈局，在外交上將會陷入苦戰，連最忠誠的盟友想伸出援手支助熱度自然消退。王義郎強調：「我沒有藍綠，是要維持正義，維持台灣千秋百世的生存」。



台灣廣告主協會理事長/香菇王股份有限公司董事長王義郎。圖／陳惠卿

義理法律事務所律師莊勝榮，上台手拿布袋戲「一頁書」，象徵著讓1218公投提案者「一夜輸」，他認為萊豬不能來，萊牛可以來，就是亂來。保護藻礁而不保護人命，更奇怪。



義理法律事務所律師莊勝榮。圖／陳惠卿

台灣地熱資源發展協會秘書長王守誠則以「核四地質風險VS.台灣地熱未來」為題，從專業的角度分析為何不能同意重啟核四。 王守誠表示，中華民國地質學會、中央地質調查所、國科會等研究均顯示，核四廠地質適合。實際上，2010年以前的台電報告掩蓋以「剪裂」、「構造」、等字眼掩蓋「S斷層」的存在，且2012年以前的調查資料均不公開。此外，2014年專家學者進行「補充地質調查報告」的審查，將「線型」證實為「活動斷層」導致核四原有安全停機的耐震係數不足，但核四地質安全及耐震問題至2021年才被監察院揭露。



台灣地熱資源發展協會秘書長王守誠。圖／陳惠卿

台大地質博士候選人/前地質工程師賴發奎表示，核四1999年3月17正式動工，到了2006年1月實際進度僅64.3%（原定進度應為89.48%），綜觀核四廠採用的ABWR在全球的現況，全球轉運過的ABWA機組都停機超過十年沒有運轉，日本福島核災後，國際原子能總署公告了IAEA Action Plan on Nuclear Safety 要求會員們強化核安。日本照IAEA的規範要求與檢驗所有的核電機組，通過的才能重起商轉。十年多來，日本有10個核機組通過新安重起，而還沒有任何一個ABWR機組通過。



台大地質博士候選人/前地質工程師賴發奎。圖／陳惠卿

政大公行系兼任助理教授施佳良認為，看能源這個主題，是要從整體的轉型和路徑去思考，不只是「停建三接」而已。施佳良強調，公投有「創制」與「複決」的功能，公投不是方案選擇，公投只要考慮「公投主文是不是你最愛、最想要的」就好，方案不可能樣樣滿分，但能盡可能兼顧空氣品質、生態保育、能源穩定的價值目標。



政大公行系兼任助理教授施佳良。圖／陳惠卿

成功大學地球科學系教授、原能會核四地質安全調查報告審查委員楊耿明，以「核四的地質安全評估過程和爭議」為題，細數過去關於核四地質安全的相關事件，以及各階段的時局概況，堅持非核家園的目標。



成功大學地球科學系教授、原能會核四地質安全調查報告審查委員楊耿明。圖／陳惠卿

產經新聞台北支局長 矢板明夫 先生也趕來參與公聽會中，他表示，在任何國家，凡是炒作食品安全問題，即使沒有科學依據也很容易過關。但目前在執政黨努力中，民眾已經了解真相及此次公投對台灣在國際社會中影響，對這次的公投不僅美國關注，日本也相當看重，期望逐漸高漲的聲勢，能有好的結果，有益於促進台灣與美國、日本的合作的同盟。



產經新聞台北支局長矢板明夫。圖／陳惠卿



四民間社團 籲公投四個不同意 讓台灣更有力​。圖／陳惠卿



現場有將近150位貴賓一同參與，關心台灣未來。圖／陳惠卿